衛長證實大馬2死 第二宗來自萬人集會

（八打靈再也17日訊）衛生部長拿督斯里阿漢峇峇證實我國出現2宗新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

死者分別是第178名患者，是34歲的大馬男子，曾參加大城堡清真寺的萬人傳教士集會。他在3月5日出現癥狀，送往新山柏邁醫院接受治療，在3月12日確診，情況惡化後進入加護病房，今日病逝。

他指出，另一名死者則是第358名患者，是一名60歲的華裔牧師，本身患有慢性疾病。3月7日出現癥狀，在砂拉越中央醫院接受治療。

首宗死亡病例為砂華裔牧師

60歲華裔牧師是在古晉砂中央醫院接受治療，他是今日早上在砂中央醫院病逝。

衛生部已經追蹤到193名和他有過接觸的人士並且進行隔離。

隨著大馬發生首宗死亡病例後，院方立刻進入戒備狀態，在保安人員協助下，先將遺體送往停屍間，沿路周圍的人士，包括醫院職員、公眾及其他病人等都被疏散，以策安全。

醫務人員穿上防護衣褲，戴上頭罩、面罩及手套，準備就緒做出萬全的戒備。

根據了解，死者生前是在以馬內利教會服務。他是本月15日傳出證實為確診病例，衛生局官員當天也前往該教會展開消毒工作。

衛生局官員“全副武裝”在教會內進行消毒，也向教會人員索取資料。教會也張貼緊急通知，受到衛生局和砂政府指示，當日起至4月1日暫停一切活動。

與此同時，死者兒子在臉書上留言，感謝大家這幾天的支持與禱告，其父親將於今晚進行火化。

他說，由於“行動管制令”的頒布，追悼會將以另一種形式進行。

“目前，我更關心母親與姐姐、妹妹，也為她們禱告，希望她們的免疫力能打倒一切，且不會有並發癥。請大家給予我們一些悲傷、悼念的空間，但無須擔心，我們心情是平和的。”

死者兒子也希望自己的檢驗報告不會呈陽性，並祈願姐姐、妹妹及母親趕快好起來，他們也會堅強面對。

