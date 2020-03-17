義山聯會：限行令若沒延長 掃墓宜延至31日後

（吉隆坡17日訊）馬來西亞華人義山聯合會總會主席陳長興聲稱，若政府的行動管制令沒延長，華裔有必要將清明掃墓祭祖的活動延後至3月31日之後才進行。

他發表文告提及，首相丹斯里慕尤丁昨晚宣布的行動管制令清楚指明，一切宗教和聚集活動必須暫停；因此，華裔應從善如流，遵從政府指示，避免在3月31日之前掃墓或祭拜。

文告表示，華裔在清明節掃墓祭祖已有2600年曆史，這是全球華裔世代相傳的重要節日。 然而，在這新冠肺炎肆虐的非常時期，延後掃墓或儀式從簡是有必要的。

“根據民間傳統習俗，清明節正日，即4月4日之後的10天也是適宜掃墓的日期。此外，主家亦可先在家裡祭拜以盡孝道，待行動管制令解除後，才前往義山或墓園掃墓。”

陳長興也希望，馬來西亞逾千座華人義山，公塚或墓園都可遵守政府的行動管制令，並採取一切最有效的安全防範措施來協助抑制疫情，例如在義山或墓園的義山亭、伯公廟、骨灰塔和公共廁所等公共區提升衛生措施，供應消毒和清潔液，甚至可要求衛生局等方面協助測量體溫等。

馬來西亞華人義山聯合會總會是由7個屬會組成，分別是雪隆華人義山聯合會、霹靂華人義山聯合會、森美蘭華人義山聯合會、吉蘭丹華人義山聯合會、彭亨華人義山聯合會、檳州華人義山聯合會、登嘉樓華人義山聯合會和吉打華人義山聯合會。