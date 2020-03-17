曹觀友：附加預算案 檳撥2千萬助州民

（檳城17日訊）檳州首席部長曹觀友宣佈，檳州政府將撥出2000萬令吉的附加財政預算案，來協助州內遭受新冠肺炎影響的人士和小販。

他說，州政府同時成立一個以大山腳國會議員沈志強為首的“資訊與賦權予民小組”，收集資料，傳輸正確疫情消息，以提升民眾對新冠肺炎的認知和防疫。

支持外帶不鼓勵堂食

曹首長今日在檳州行政議會上與行政議員商討後指出，檳州政府的立場是支持民眾可以在餐廳及小販中心內外帶食物，但不鼓勵堂食。

他指出，州政府也希望聯邦政府可以發出更明確指示，讓小販知道，他們是否可以繼續營業，而州政府會也會配合相關指示。

另外，曹觀友也說，由於升旗山上的住戶仍需要乘坐纜車上下山，因此升旗山纜車系統會繼續服務，但會因為乘客的減少而減少班次。

升旗山纜車減班次

對於首相慕尤丁昨晚宣佈，從本月18日至31日實施的行動管制及6大抗疫措施，曹觀友及行政議員都表示支持並給予配合。

曹觀友提醒那些暫時不用到政府部門上班的公務員，接下來的兩週雖然不需上班，但不是享受假日，而是在上班時間聽從上司指示，留在家中繼續作業。

對於那些暫時不用上班的職員，雇主是否應繼續派發薪水的疑問？曹觀友希望相關單位提供明確指示。

他說，檳州政府成立的“檳州應對新冠肺炎”委員會，接下來從每週一次開會增加到每天開會，以收集、更新及公佈各州確診病例數據，避免民眾混淆。

出席者尚有行政議員再里爾、楊順興、彭文寶、佳日星、章瑛、拿督阿都哈林及孫意志。