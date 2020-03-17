管制令 違例者罰2千監5年

（吉隆坡17日訊）衛生部長拿督斯里阿漢峇峇直言，政府不希望在全國行動管制實施期間，採取懲罰的措施，並促請國人遵守指示。

他接受電台訪問說，他希望大家遵守指示，若我們可在這期間對抗疫情，14天後即可自由行動。

受詢及若不遵守管制令會否被對付時，他回應，有關管制令足夠強大，執法當局可採取行動，但當局不希望採取懲處。

他也說，有關管制令是當務之急，政府希望可拯救國人性命，全世界包括歐洲國家已採取類似管制措施，以有效防止新冠肺炎病毒的傳播。

歐洲國家也已管制

“民眾可從今午12時起，致電國家運作管理中心（Pusat Pengurusan Operasi Negara）熱線03-8888 2010，詢問第一手詳情及消息。”

人民應避免群聚活動

阿漢峇峇強調，在全國行動管制實施期間，人民應盡量避免群聚活動，包括舉行婚慶喜宴。

他接受馬來電台“Kool FM”訪問，回應聽眾提出的疑問，即原訂在行動管制期間舉行的婚宴是否可照跑時回應說，人們須再等一等，應考量避免通過慶祝活動，感染到新冠肺炎。

他希望市民可以理解，並遵守14天的管制令；政府一早便勸請市民取消群聚活動。

針對此舉是否會造成民眾恐慌的問題，阿漢坦言，這是我國史上首次實施行動管制，所以肯定會引起人民恐慌。

他補充，人民須避免傳播假消息及上當，首相已有策略確保貨物充足，警方也將援引1967年警察法令。

夜市禁營業

在全國行動管制實施期間，夜市也不被允許營業。

被詢及夜市能否繼續開檔一事，衛長簡單回應說：“不能”。

談到食肆及餐館是否能在這期間繼續開店時，他則表示，食肆業者可如常煮食，但不能開放讓顧客堂食或坐著閑聊（duduk lepak）。

他提到，國人應減少外出，在14天內盡量留在家中，別到處閑逛，只有巴剎、雜貨店、超市可如常營業；食肆或許可善用科技的便利，透過網上訂餐方式接單。

當電台主持人繼續追問，食肆是否可開門做生意時，部長則沒正面回應，僅說食肆業者可以煮食，並允許透過外賣或“得來速”（Drive Thru）的方式營業。

違反管制令 可監5年日罰2千

（吉隆坡17日訊）政府援引1988年傳染病控制及防範法令落實全國行動管制令，任何違反行動管制令的民眾，都屬於觸犯刑事罪，可被判最高監禁5年、每日罰款2000令吉的刑罰。

屬刑事罪

國家安全理事會在文告中指出，政府是援引1988年傳染病控制及防範法令執行行動管制令，若任何人堅持聚眾，違反行動管制令，將會在定罪後被判刑。

法令第11條文闡明，若政府宣布國內任何地區為傳染病疫區，並宣布落實管制令後，依然有人堅持群聚等行為，都屬於刑事罪，一旦罪成可被判刑。

禁辦婚禮或追思會

國家安全理事會指出，在實行動管制令期間，禁止舉行婚禮或追思會等活動，因為這些活動屬於是社交集會，違反者可被監禁2年、罰款或兩者兼施。

根據首相署在推特發布國安會的資料指出，根據1988年傳染病控制及防範法令11（4）條文及24（a）條文同讀，違反禁令是一項刑事罪行。一旦罪成可被監禁2年、罰款或兩者兼施。

上述行動管制令（Perintah Kawalan Pergerakan）從3月18日起至3月31日。

國安會不曾委任挨戶消毒

國家安全理事會鄭重表明，政府不曾委任任何機構，挨家逐戶進行消毒工作。

文告提到，民眾須保持警惕，提防不法人士在新冠肺炎疫情爆發期間撈取好處。

文告表示，國理會提醒民眾勿讓任何人進入家中進行消毒工作。