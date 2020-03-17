集體回鄉恐加劇感染 李文材勸國人留守原地

（檳城17日訊）衛生部前副部長李文材醫生提醒，新政府實施行動管制令必須擴大，加強管制，否則可能在這14天引發“集體回鄉”（Balik Kampung）浪潮，導致新冠肺炎群體感染情況惡化。

李文材今日接受《光明日報》訪問時表示贊同政府在非常時期實施為期2週的行動管制令，但他擔心，如果管制不當，它極可能引發另一波後遺症，造成許多暫時停工、面臨失業或學校停課的人群集體回鄉，當中一旦有人把病毒傳染給家人或全社區，後果不堪設想。

行動管制令須擴大

為此，李文材提醒政府須擴大行動管制令，嚴厲限制那些證實感染到病毒的社區或被隔離的人士的行動。

李文材促請政府及媒體從感性角度，提醒那些想要集體回鄉的人士，多考慮他們的父母親、家人及全村人的健康和安全，暫時留守在原點，耐心等待疫情退散。

李文材指出，首相丹斯里慕尤丁發布的行動管制令，很多細節含糊不清，例如在暫停商業活動方面，許多小販都不清楚是否可以繼續營業，消費人也不清楚是否可以在小販中心內用餐？為了避免引起混淆，有關當局須儘速加以說明或更正。

搶購糧食恐引漲價潮

李文材建議，民眾守在家裡2週，電視台應多提供一些好節目娛樂大眾，當中包括一些啟迪民智防患病毒的知識。

面對為期2週的行動管制，他勸請民眾保持冷靜，不要恐慌，不要搶購糧食及生活用品，這不但浪費，也導致消費品鎖鏈失衡，引發缺貨而漲價。

李文材促請聘有外勞的廠家及業者，在這兩週停工期間，帶身體不適的員工去做檢疫，輔導員工外出時戴口罩及避免群聚。