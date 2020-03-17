獅城政府提供援助 企業為大馬員工找住宿

（新加坡17日訊）新加坡貿工部長陳振聲表示說，那些聘用馬來西亞員工的公司，若需要為員工安排住宿，可以尋求經濟部門或商會援助。

他說，已有一些公司從昨晚開始詢問，如果他們想幫助馬來西亞員工留在新加坡，有沒有一些供他們居住的短期宿舍。

他在接受媒體訪問時說，經濟部門和其他部門已經與商會合作，探討相關計劃。

“短期內，如果有馬來西亞工友想留在新加坡，我們有許多的選擇，例如，有些公司能讓員工住在公司宿舍。我國也有酒店和短期住宿選擇。”

針對馬來西亞將從明天起實施的出入境限制，陳振聲說，相關詳情還未全部出爐，而且馬來西亞當局也正在研究運作細節。

新加坡食品庫存充足

他說，新加坡也與大馬來西亞政府保持聯系。

另一方面，陳振聲說，新加坡國家食品庫存充足，有超過3個月的米和面條，以及超過兩個月的肉和蔬菜。

“新加坡早已為馬來西亞貨源可能受到幹擾做好準備。這包括增加國家庫存、建立本地生產線，以及從更多國家購買必需品，讓貨源更多元化。”

他以雞蛋為例說，新加坡有本地雞蛋農場，也開始向其他國家輸入更多雞蛋。

因此，陳振聲強調，在這一兩個月內，即使馬來西亞貨源被幹擾，新加坡也有辦法從其他國家進口所需要的必需品。

他表示，一些國家因新冠肺炎而實施旅游限制，但這不等同於供應鏈限制。