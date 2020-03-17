貿消部長：原料難進口 探討調高口罩頂價

（布城17日訊）國內口罩難求，貿消部將會探討調高統制品口罩的頂價，以應付人民對國內口罩的需求。

國內貿易及消費人事務部長拿督亞歷山大南達林奇說，由於制造口罩的原料，屬於進口貨，相對的造成口罩市場價格變高了，商家很難再以統制頂價銷售；為了應付人民近來對口罩大量需求，該部會探討調高口罩的頂價。

他今日在部門底層，為首家設在政府大廈Tealive分店主持開幕後在新聞發布會上說，口罩原料主要從中國、歐洲進口，但這些國家也因疫情面對著比我國還嚴重的病情，要從他們身上再進口原料已不這麼容易。

“國內目前4個廠商，全天候生產口罩和供應市場需求，供應本來是足夠，問題在於人大量買口罩和過份儲存，才造成口罩供應看起來缺貨。因此，政府呼籲民眾有需要才購買，沒必要儲存口罩。”

他表示，該部將採取更多步驟以應對市場的情況，未來將對外再公布。

同時，部長也促請消費人，善用智慧以抵制網購價格昂貴的口罩；而該部官員正在切監督這個情況。

他也說，該部近期將決定，是否禁止出口口罩。

詢及是否已有違例的口罩商家，被控上庭時，他說，已有商家遭到取締並準備面控；唯目前手中無這方面數據。

提到有民眾投訴購買到價格昂貴的消毒搓手液時，他說，該消毒搓手液並非價格統制品，所以目前政府需要各方，包括零售商的合作，而政府也考慮採取足以利惠人民的一切措施。（TTK)