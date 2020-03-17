" 政府不希望懲罰" 衛長促國人遵守指示

（吉隆坡17日訊）衛生部長拿督斯里阿漢峇峇直言，政府不希望在全國行動管制實施期間，採取懲罰的措施，並促請國人遵守指示。

他在接受電台訪問時表示，他希望大家遵守指示，若我們可在這期間對抗疫情，14天後即可自由行動。

詢及若不遵守管制令會否被對付時，他回應，有關管制令足夠強大，執法當局可採取行動，但當局不希望採取懲處。

他也說，有關管制令是當務之急，政府希望可拯救國人性命，全世界包括歐洲國家已採取類似管制措施，以有效防止新冠肺炎病毒的傳播。

“民眾可從今午12時起，致電國家運作管理中心（Pusat Pengurusan Operasi Negara）熱線03-8888 2010，詢問第一手詳情及消息。”（TKM）

避免婚慶喜宴

阿漢峇峇強調，在全國行動管制實施期間，人民應盡量避免群聚活動，包括舉行婚慶喜宴。

他接受馬來電台“Kool FM”訪問，回應聽眾提出的疑問，即原訂在行動管制期間舉行的婚宴是否可照跑時回應說，人們須再等一等，應考量避免通過慶祝活動，感染到新冠肺炎。

他希望市民可以理解，並遵守14天的管制令；政府一早便勸請市民取消群聚活動。

針對此舉是否會造成民眾恐慌的問題，阿漢坦言，這是我國史上首次實施行動管制，所以肯定會引起人民恐慌。

他補充，人民須避免傳播假消息及上當，首相已有策略確保貨物充足，警方也將援引1967年警察法令。（TKM）

夜市不允許營業

在全國行動管制實施期間，夜市也不被允許營業。

被詢及夜市能否繼續開檔一事，衛長簡單回應說：“不能”。

談到食肆及餐館是否能在這期間繼續開店時，他則表示，食肆業者可如常煮食，但不能開放讓顧客堂食或坐著閑聊（duduk lepak）。

他提到，國人應減少外出，在14天內盡量留在家中，別到處閑逛，只有巴剎、雜貨店、超市可如常營業；食肆或許可善用科技的便利，透過網上訂餐方式接單。

當電台主持人繼續追問，食肆是否可開門做生意時，部長則沒正面回應，僅說食肆業者可以煮食，並允許透過外賣或“得來速”（Drive Thru）的方式營業。（TKM）

行動管制Q and A

Q1：政府宣佈行動管制後，打工族可以趁機會返鄉或是國內旅遊嗎？

A1：傳染疾病專家阿碧芭推文說，民眾應該留在他們原來的定居地點。限行令的主軸概念就是抑制（人口）流動，減少足以散播病毒的人際接觸。”

Q2：限行令頒佈，許多民眾擔心會斷糧會瘋狂搶購日常用品，這種做法對嗎？

A2：退休小兒科醫生阿瑪星在推文提醒，民眾不應該恐慌採購，因為這樣做反而會有染病的高風險。恐慌採購導致出現人擠人的現象，反而不利於防疫，這是危險的，這會使新冠肺炎容易傳播。

Q3：夜市可以營業嗎？

A3：衛生部長阿漢峇峇說，在全國行動管制實施期間，夜市也不被允許營業。

Q4：食肆及餐館是否能繼續開店？

A4：衛生部長阿漢峇峇說，食肆業者可如常煮食，但不能開放讓顧客堂食或坐著閑聊（duduk lepak）。

Q5：在這14天若要舉行婚宴怎麼辦？

A5：衛長阿漢峇峇強回應，人民應盡量避免群聚活動，包括舉行婚慶喜宴。

Q6：限行令實施有影響每日進出新加坡工作的馬勞嗎？

A6：移民局總監凱魯告訴《當今大馬》，暫時禁止所有大馬人出境也涵蓋所有要到新加坡的大馬公民。