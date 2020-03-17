包括超市藥店 檳商場照常營業

報導：李燕君

（檳城17日訊）我國從明日起將進入行動管制14天以對抗新冠肺炎疫情，檳城多間商場內的資源和購物中心在這期間仍照常營業，包括設在廣場內的超市及藥店等。

武吉占姆廣場總經理黃玉屏說，武吉占姆廣場生意在新冠肺炎爆發以來，生意雖然有點受到疫情影響，但廣場依然有購物人潮，業績還算穩定，直到上週，廣場內還有很多消費群，但之後仍是未知數。

“昨晚開始，廣場底層的霸市突然掀起搶購人潮，這是前所未有的情景。廣場今天如常開業，但還在等待商場公會方面的文告指示，才能宣佈接下來的措施。”

她最擔心的是2週後即將迎來馬來齋戒月，已籌備的一系列齋戒月商業活動仍未有明確把握。“我希望屆時一切能疫過天晴，畢竟民眾也要吃、要過節，齋戒市集不可免除。”

她說，該廣場3月18日起會配合當局關閉，但有些不涉及行業如餐館業、快餐店和霸市，所以廣場會保留出入口給消費者使用，因為一些快餐店已提供打包服務。警衛團會駐守廣場，至於行政部可能會輪流值班維持廣場運作，但一切仍視商場公會的最終文告為准。

Jaya Grocer 超市設特別開放時間

Jaya Grocer 超市管理層發文告說，該超市開始為老年人與弱勢群體的客戶（60歲以上和其照謢者）提供特別開放時間，即每天上午9時半至10時半。

這一舉措是為了確保有需要的人，能夠在安全與無憂環境中，購買他們的日常必需品。在此期間，該超市懇請民眾理解與合作。

皇后灣廣場續開放

皇后灣廣場管理層也發文告籲請客戶留意政府已在3月18日至31日全國實施行動管制令作為抗疫一部分，但所有資源和購物中心期間仍照常營業，將繼續向公眾開放，包括該廣場的超市、藥店等。