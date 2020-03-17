無人瘋搶 城鎮雜貨店貨物充足

（雙溪大年17日訊）搶購熱潮永遠發生在城市中，反觀一些小城鎮，如知甘峇都、新文英、馬莫、哥打瓜拉姆拉及班茶等，在那裡的雜貨店都沒有人去瘋搶，而且貨物充足，業者天天開店做生意都沒問題。

在知甘峇都小城鎮開雜貨店的郭姓業者指出，他們所銷售的貨品都很足夠，若沒有大批人突然來搶購，批發商按期送貨下，店裡的貨物是賣不完的。

他舉例，之前包裝食油短缺，小城鎮根本沒掀起搶油熱潮，而且包裝食油的庫存足以供應市場。

“我希望人民不要慌張而大量搶購，畢竟有一些物品如雞蛋、麵包等，都有保鮮期。”

隨著我國明日落實行動管制，雙溪大年多個巴剎今早開始掀起搶購熱潮，不過菜販保證菜類在這段期間不會斷市，每天都有新鮮蔬菜從金馬崙運出來。

在合眾園巴剎的菜販郭瀚鵬指出，他昨晚已跟霹靂怡保和金馬崙的蔬菜批發商聯絡，批發商保證運輸蔬菜羅里照常開工，因此他們在這段時間有菜可賣。

“大家不要擔心，蔬菜價格不會高漲，畢竟前來買菜的都是熟客。”

他說，今天一大清早巴剎就擠滿人潮，比農曆新年前夕還要熱鬧。由於蔬菜很快被搶光，他又從楞房搬出更多蔬菜來賣，銷售量比之前多出一半。

沒限制宰豬

由於行動管制令沒限制豬肉小販不可以宰豬，因此明天巴剎還是會有豬肉賣。

在老街場做生意的賴姓豬肉販指出，由政府所落實的管制令，不阻止他們宰豬，因此他們明天會繼續做生意。

“今天的生意比平時好，約早上8點半，店內的豬肉幾乎就要被搶光，店內還有人排著長龍，等候買豬肉。”

他補充，放在冰箱的冷凍豬肉，包括排骨與大骨等，都一樣被掃光。

“我從清晨6點多做生意，手就從未停過的切豬肉，現在雙手幾乎要癱瘓了，所幸也獲得前同行幫忙我切豬肉。”

另外，雙溪大年百大年宜康省今早9時開始營業後就人潮洶湧，現場所見，消費者除了搶購新鮮蔬果、雞蛋、魚類及肉類，食油、白米、乾糧、餅乾等，也是多數人搶購的物品，廁紙也所剩無幾。