3月18日至31日 實施行動管制防疫

（布城16日訊）首相丹斯里慕尤丁今晚宣布，從本月18日至31日實施行動管制（Perintah Kawalan Pergerakan），除了禁止所有的大型集會的舉行，也禁止國人與外國人出入境。

“除了限制外國游客入境，從外國回馬的大馬公民必須接受自我隔離。”

“外國人禁止在上述期間入境大馬，國民也被禁止出國；至於剛從國外回來者，也需要自我隔離14天並進行健康檢測。”

慕尤丁說，限制行動的命令，是確保充分遏止新冠肺炎的傳播，以便可以恢複日常的活動。

慕尤丁今晚在主持了國家安全理事會的特別會議後，在晚上10點通過電視發表演講，宣布政府重要的防疫措施。

他說，迄今已有135個國家發生疫情，造成6443人喪生，而大馬也有553人感染冠病。

所有商場宗教場所需關閉

他說，從18日起開始落實的行動管制令，即禁止全國各性質的社交活動，包括宗教、運動、社會與文化，而所有宗教場所及商店都需關閉，除了百貨公司、公共菜市、雜貨店及售賣生活必須品的百貨商店。

除了宗教場所，所有學校，包括托兒所、政府與私人學校包括學校、全寄宿學校、國際學校、宗教學校及其它包含小學、中學與大學預科班的學校都須停課。

慕尤丁說，全國所有公立與私立大學，及技職教育學校也需關閉。

他說，所有政府機構也將關閉，除了提供必須服務的機構，如水電、能源、通訊、郵政、交通、海域、石油、天然氣、燃料、潤滑油、廣播、金融、銀行、健康、保健、消防、監獄、港口、機場、保安、國防、清潔、零售及食物供應。

他說，政府非常重視冠狀病毒病疫情，首要任務是遏止疫情，因此將會全國落實行動管制令，縱使人民將會深感不便。

“我明白，你或許會認為這些措施會對你的日常生活造成不便，但是，這是必要的防疫抗疫措施，畢竟這是會威脅國民生命的疫情。”

“我們不能等待更長的時間，直到情況變得更令人擔憂。我們必須立即採取這種激烈的行動，來限制大眾的行動，以阻止疫情蔓延。這是唯一的方式來避免更多國民感染能威脅性命的新冠肺炎。”

他說，國家安全特別理事會將會每天開會，以監控、視察冠病疫情蔓延的情況，而他本身將會主持這項會議。

若民眾對這項行動管制令有任何疑問，可從周二中午12點開始，撥打國家行動管理中心熱線03-88882010作出咨詢。”