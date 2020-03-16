線上教學防疫 理大關3週 消毒

（檳城16日訊）為安全防疫，國內許多學院與大學紛紛採取線上教學取代校園上課，而馬來西亞理科大學今午宣佈，即日起至4月5日，關閉所有理大校園分院3週，並分階段進行消毒，以把可能面臨的新冠肺炎感染風險降低。

理大昨日發表8項防疫聲明，其中包括校園內所有講座即日起改由線上進行。同時，禁止國外旅行並推遲國內公務或個人旅行，而公務旅行可以其他替代方式進行，例如通過線上交流。

公務旅行改線上交流

此外，聲明也強調，理大診所（Pusat Sejahtera）已主動生產自己的消毒劑，但庫存都有限。

理大一名發言人今日受訪時說，理大國內主校、分校、研究所及印度的分校，已在今日收到以上聲明，理大籲請學生全面配合嚴謹抗疫。

“我們並沒有指示學生返鄉，除非學生有呈信交待返鄉的充分理由，否則我們認為學生留守校園會比較安全。”

他說，理大校園防措謹慎，設施完善和學生生活必需品也充足，學生與家長大可放心。

禁25人以上活動

他說，目前理大已取消和展延許多校園活動，只允許一些小型的小組研究活動與會議而已。

“25人以上的活動已全面禁止、取消或者展期舉行，除非有獲得理大診所特別允許，進行期間也要測量體溫、供應洗手液和口罩。”

“我們也開始限制外人出入校園，對於一些工作人員、維修員，則加緊在工作處消毒措施，但不會張揚引起驚慌。”

他說，目前理大有提供口罩予教職員、行政人員、保安人員，以及有需要的學生，如生病。至於學生有疑似症狀，理大診所會支援隔離醫療，必要時通知衛生部送往當局的醫療中心。（SEH）

拉曼網上教學暫至22日

拉曼大學學院已在昨日開始實施網上教學，馬華副總會長拿督陳德欽贊揚此為明智防疫的先見之明，希望全國拉曼學生與家長皆能合作和配合，為抗疫盡力。

他說，拉曼網上教學將會維持至3月22日，再視疫情情況另行通知。

“今天拉曼已沒有學生到校園上課，只有少許教職員留守執行校務，一切戶外活動，皆包括小組研討課程都展期或者取消。”

他說，至於拉曼總院，原本將在3月間舉辦的畢業典禮，已展延至7月。

“為免疫情擴散，每個人都不該掉以輕心，尤其該提高個人衛生醒覺，多聽取衛生部和醫生指示，因為阻止疫情擴散，是由本身做起。”

◆理大8項防疫聲明簡要：

1.成立專門應對COVID-19的危機委員會：由副校長主持，至少每週召開一次會議。

2.防護裝備和其他預防措施，理大診所已開始分發消毒劑及進行預防措施的培訓。

3.特別撥款：已準備35萬令吉的額外撥款以解決此問題。

4.禁止所有理大社區成員（工作人員和學生）公務或個人旅行：禁止國外旅行並推遲國內公務或個人旅行，並以其他方式替代。

5.取消或推遲舉行研討會、官方會議：避免參加25人以上的會議，如果非得進行，理大診所須派員進行篩查，主辦方須採取預防措施。在線會議被認為是最好的方法。

6.轉向在線學習：所有理大校園的講座都不會在現場舉行，而是由在線學習取代，3月15日起生效。

7.延遲和限制對校園的訪問：任何外部訪客對大學的訪問（正式和非正式），將推遲到另行通知。

8.確保研究活動和其他大學運作：理大致力於進行中的研究，敦促所有研究人員採取必要的預防措施和安全措施，以確保安全有效地完成此任務。

任何疑問，請聯繫熱線03-88810200。

gmbb200316a02

理大發表8大聲明，加緊校園防範和推行線上學習。