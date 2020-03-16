安華為財部提2建議 豁免各業SST至6月

（吉隆坡16日訊）公正黨主席拿督斯里安華為財政部提供2項建議，即為各行各業豁免銷售及服務稅（SST）直到今年6月，受影嚮領域則豁免SST直到2020年結束。

他提供的第二項建議，則是增加即將在5月發放的生活援助金（BSH），並考慮為所有合格的生活援助金受惠者提供一次性現金款項。

安華指出，他也建議加強經濟活動的措施，包括豁免SST、為使用電子商務及遞送服務的是中小型零售及餐飲業者提供獎掖或補助金；為供應鏈受影嚮的中小企業提供現金流支援，以及銀行為低收入家庭的貸款提供寬限及允許抵押貸款延遲繳付。

他發文告說，建議政府採取大膽的行動，包括明確宣布立即停課、完全停止公開集會及停止宗教儀式一段時間的決定，立即執行嚴格的條例擴大社交距離。

盡可能落實居家辦公

他說，政府必須採取措施讓病毒散播的速度減慢、加強醫療系統的能力以應付病情嚴重病患增加的可能性，尤其是老人及窮人；以及開始刺激經濟，為窮人及被邊緣群體提供強穩的社會保護網。

安華認為，無論是公共領域還是私人界，都應該要盡可能落實居家辦公政策。

他也鼓勵受冠病影嚮領域中，被迫請無薪假的員工投保就業保險。

“我們也必須認真考慮關閉非必需品的商業及零售商店一點時間，以控制病毒的迅速傳播。”

“我們也應該鼓勵電子商務及電子遞送平台的使用，讓人們遠離公共場所。”

他建議政府增加外國旅游限制，因為其他國家也面對病毒傳播的問題。

衛部應提供免費口罩

另外，安華認為，衛生部應該為人民提供免費的口罩及消毒搓手液。

他表示，衛生部在振興經濟配套中獲得的1億5000萬令吉預算應該要再增加，因為衛生部接下來須立即進行大筆消費以提高應對能力。

除了購買口罩及消毒搓手液派發給人民，政府醫院也須購買醫療設備及硬體設施，還要購買檢驗工具及藥物。

“讓我明確地說，採取這些措施是政府的責任，這個負擔不應該轉移到人民身上。”

政府須果斷行動

安華表示，大馬昨日暴增190新確診病例，顯示政府必須立即採取果斷的行動。

他批評國盟政府在應對疫情所帶來的經濟及衛生危機時，缺乏緊急性、專注力及果斷。

“正當鄰國正在積極應對冠病疫情及風險，現任政府卻在病毒散播之際專注在政治鬥爭。”

他說，所有的跡象顯示目前的經濟衰退情況與1997年亞洲金融危機相似。

“亞洲金融危機是我當時以財政部長身份協助處理的，現在的政府必須要做出緊急且艱難的決定。”

“我呼籲首相停止專注在土團黨的政治鬥爭，並將所有注意力轉移至影嚮人民的危機。”