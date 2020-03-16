首相：應付疫情 電費折扣2% 為期6個月

（布城16日訊）隨著國內的新冠肺炎疫情惡化，首相丹斯里慕尤丁宣布加強《2020年經濟振興配套》的4項措施，包括凡繳納就業保險計劃且月收入少過4000令吉的員工，若自3月1日起被要求休無薪假期，每人每個月可以獲得600令吉財政援助，最多6個月。

他於今日在布城主持應對新冠肺炎病毒疫情的國家經濟行動理事會首次會議後召開的記者會上說，這項措施耗資1億2000萬令吉撥款，有3萬3000人受惠。

他說，根據2月27日公布的經濟振興配套，受新冠肺炎嚮的行業，尤其是旅游業，將於4月1日至9月30日的6個月期間享有15%的電費回扣。

“不過，在考量到新冠肺炎疫情的擴散，其他領域包括商用、工業、農業及家庭用戶也獲得2%電費折扣，同樣從4月1日至9月30日，為期6個月。”

“這項額外2%電費折扣將涉及約5億令吉，預計1000萬個家庭，以及工商業、農業用戶受惠。”

生活援助金提前發放

慕尤丁說，根據經濟振興配套，200令吉的生活援助金（BSH）將從原本的5月提前到3月16日發放，涉及7億6000萬令吉的撥款將讓380萬人受惠。

“至於將於5月發放的100令吉生活援助金，涉及總額為5億令吉。”

他表示，經濟振興配套中宣布的價值20億令吉的小型項目將於4月起執行，政府首席秘書將會監督執行情況，並會每周向首相提交報告。

他說，這些專註在鄉區基礎設施發展的項目，將交由土著小承包商執行。

他也透露，財政部已於3月16日發布通告，從3月16日起把抽簽上限從5萬令吉，提高至10萬令吉，招標報價範圍從50萬令吉提高80萬令吉。

慕尤丁說，政府將會繼續執行2020年刺激經濟配套及2020年財政預算案規劃的計劃，包括東海岸鐵路 計劃及第二捷運工程。

他說，政府也會繼續親商政策，吸引有素質的投資。

5私人界代表加入經濟理事會

首相慕尤丁宣布國家經濟行動理事會的陣容，5名進入該理事會的私人界代表，包括雙威集團主席丹斯里謝富年，以及The Edge媒體集團主席拿督童貴旺。

另3名私人界代表為亞通總裁丹斯里賈馬魯丁、西港控股執行主席丹斯里G甘納林甘，以及馬來西亞Mercy創辦人丹斯里賈米拉；並由丹斯里諾阿茲蘭出任理事會執行董事。

慕尤丁說，政府將加強經濟行動理事會功能，維持國家經濟穩定。

他說，經濟行動理事會功能包括鑒定時事經濟課題及確保經濟穩定，減少全球經濟不確定因素、鑒定影嚮經濟課題及提供方案刺激經濟、擬定短期行動藍圖及提高國外及本地投資，同時確保所有決定能夠盡快執行。

“經濟行動理事會將由官員級別委員會、技術委員會及其他工作小組從旁協助。”

他說，經濟行動理事會最高級別委員會以他為首，依序是國際貿易與工業部高級部長拿督斯里阿茲敏、財政部長東姑賽夫魯、首相署（經濟）部長拿督斯里慕斯達法和國家銀行總裁拿督諾珊霞。

當然成員也包括財政部秘書長和經濟策劃單位總監。

慕尤丁說，經濟行動理事會將獲得一個技術委員會的協助，以準備每日全球及本地經濟狀況報告，成員包括財政部、經濟策劃單位、首相署、國家銀行及統計局的代表。

他指出，政府將成立數個工作小組，以協助監督各領域面對的挑戰及發展，並建議解決方案。

他說，主要的領域包括受嚴重影嚮的旅游業、勞動力市場、中小型企業、建築業、零售業及食品業。

“每個工作小組將由政府和私人界共同領導。”

大馬抗疫有自己考量 無需和中國溝通

詢及我國會否在處理新冠肺炎疫情上和中國進行溝通時，慕尤丁聲稱，馬來西亞在處理疫情的工作上有自己的考量和布局，他不覺得我們需要（就此疫情）和中國溝通。

但他認同，中國在處理疫情所採取的方式蠻成功，並表示希望可從中學習。

他也在首相署主持國家經濟行動理事會會議後，也和各相關部長會主持一場特別會議。總的來說，此特別會議將討論有關政府在應對新冠肺炎的危機，所採取的措施和步驟。

“我們嚴正看待這事，我們現在處於這疫情的第二波，確診病例也已增加。”

針對我國會否實施封城計劃，首相丹斯里慕尤丁則促請國人留守電視直播，他會通過電視向國人說明，政府會如何應對疫情。

針對許多民眾恐慌採購的現象，他促請大家不必擔心，他也指示貿消部確保有足夠的糧食供應，也指示農業部監督情況，而根據他獲得的反饋，並沒有出現食品不足問題。

“我明白（國人）目前的心理狀況，對無法獲取糧食感恐懼。”

“國人應保持耐心，政府會確保糧食供應，勿倉促購買，而是像平常一樣購買所需的。”