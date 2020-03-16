大馬將向伊朗意撤僑 包括大使館官員家眷

（布城16日訊）外交部副部長拿督卡瑪魯丁指出，我國將在未來的一個星期內，從受冠狀病毒病（COVID-19）嚴重影響的伊朗和意大利撤僑，包括兩國大使館的部分官員及他們的家眷。

他說，迄今為止，向大馬駐伊朗大使館登記的大馬公民有48人，悉數要回國，同時，向大馬駐意大利大使館登記的大馬人共有323人，惟只有79人要回國，其餘的是因為他們已經旅居意大利而沒有回國的意願。

他說，這次撤僑行動是配合首相丹斯里慕尤丁於3月13日宣布的政府決定，也是國家災難管理機構（NADMA）、衛生部和其他相關機構的集體決定。

他今日在外交部舉行的記者會上說，這是我國自2月3日和2月25日從中國武漢撤僑後的第三次撤僑行動，而他是在外交部長拿督斯里希山慕丁的指示下領導撤僑的工作。

卡瑪魯丁說，外交部正在通過大馬駐伊朗和意大利大使館進行相應的安排，而兩個大使館都成立了應急小組，以便與兩個國家當局協調，合作把大馬公民撤離。

他指出，政府是希望在本周內進行撤僑行動，至於是否能在本周內完成則要胥視外交部與這兩個國家的安排而定，因為有很多文件上的工作和航空公司的問題要處理 。

“這次的撤僑行動預計將在伊朗和意大利當局批準後執行。”

可聯繫大使館尋建議

他促請在伊朗和意大利的大馬人直接與使館聯系以尋求協助或建議，確保所有必要的信息正確傳達。

他勸告大馬人展延前往受COVID-19嚴重影響的國家，包括歐洲，以及不要參加任何大型聚會或活動，以及保持個人衛生，以防止COVID-19擴散。

詢及政府會否從疫情嚴重的西班牙和韓國撤僑的問題，他說，這要由國家災難管理機構做決定。