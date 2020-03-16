拉菲達：疫情擴散期間 建議推伸縮性辦公制度

（吉隆坡16日訊）前國際貿工部長丹斯里拉菲達建議政府，在新冠肺炎疫情擴散期間推行伸縮性辦公制度，如讓員工在家辦公。

拉菲達在臉書針對冠病疫情發表自己的看法，並促請每個部門都要針對其目標群體，確定可以有效指導的社區，以解決有關問題。

她提出3大建議，1.人力資源部以及負責商務事務的部門需要引入和推行靈活的工作制度，優化資訊工藝和數字平台，如此，盡可能讓員工在家工作。

2.負責青年和婦女的部門必須與非政府組織、志願組織和民間社會團體進行有效溝通。這將有助於將商定的病毒處理方法傳達給組織的成員。

“我們應該有效地使用社交媒體來傳播有用的訊息。部長和副部長不應使用社交媒體發表個人意見和提出無關緊要的課題。”

3.，政府需要成立國家危機特工隊，涉及衛生部工作人員和私人界的醫藥人員，引領國家克服疫情挑戰。

需設國家危機特工隊

“這件事時間非常重要，新政府需要盡速行動。”

她表示，這個特工隊需要研究疫情對國家發展，尤其私人領域造成的成本影響。

“現在必須計算經濟成本，評估複蘇、採取振興措施幫助他們。”

“所採取的每一個政策步驟都不應支持特定的政治傾向。制定的政策必須是為了國家與人民。”

“我們需要記住，冠病病毒不會根據他人的種族或宗教信仰來選擇要感染的患者。”

“除非我們首先幫助自己，否則全能的上蒼將不會幫助我們。”

“這關乎生與死。這不是爭奪政治權力或官僚主義限制以防止採取行動。”

勿批准特定群大集會

拉菲達表示，政府需要針對目標做出強而有力且有效的決策以造福大眾，而不是為了特定群體的利益或壓力，例如，通過允許舉行大規模的宗教聚會，導致目前有越來越多的感染病例。

“公眾需要獲得有關所有事態發展訊息，以避免出現虛假訊息。”