萬人集會1確診者 原計劃40天巡迴傳教

（吉隆坡16日訊）“我們一家人欣然接受父親確診的事實，除了向上蒼祈禱，我們也對衛生部的能力有信心。”

現年36歲慕斯達清在接受《大都會日報》採訪時娓娓道來，自己獲知父親確診冠病後的心路歷程。

其62歲的父親扎卡里亞是其中一名在吉隆坡大城堡出席萬人伊斯蘭傳教士集會後，上星期在砂拉越美里醫院確診的參與者之一。

他透露， 父親參加那場宗教活動後並沒有直接回家，而是與孫子及10名同伴飛去砂拉越進行40天的傳教活動，但父親不久後不適送院才得知確診。

大城堡清真寺大型集會活動3月1日結束，而砂拉越約在3月13日才爆出多人確診。

“父親自從退休後積極參與宗教活動，傳教已成他的日常，但那場活動是他相隔幾年後首次出席。”

他說，當他們獲知有參與者確診冠病後，其父親、侄兒及其他同伴都在被要求隔離前，直接去醫院接受檢測。

“父親在決定進行檢測前就出現咳嗽症狀，但沒想到會是冠病確診。”

慕斯達清父親的檢測報告在幾天前出爐，但家人們是在昨晚打電話給父親後才知曉。

雖然他與家人擔心疫情進展，他們依然樂觀地認為醫療專家有能力治愈其父親。

“我們時常透過一同被隔離的同伴的電話與父親保持聯繫，雖然很想去探望父親，但我們因避免被感染原因而不被允許那麼做。”

他呼籲，曾參與清真寺集會者都應現身進行檢測，避免疫情再次擴散。

據衛生部調查，1.6萬名參與清真寺集會者中有1.45萬人是大馬公民。