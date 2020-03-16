“停止群聚集會防疫” 李文材建議暫關閉學校

（吉隆坡16日訊）隨著我國的冠病疫情情況越來越嚴重，前衛生部副部長李文材建議關閉學校1個月，包括幼稚園、學校、學院及大學，以停止群聚及集會。

他說，政府應通過限制購買量，確保市場上口罩及糧食供應充足。

除此之外，李文材也認為，政府應開始不鼓勵人民出國旅行。

他在臉書撰文說，大馬如今的確診病例及接觸者人數龐大，衛生部已經難以追蹤及隔離所有人。

“因此，控制（Containment）已經是不可能，我們應該專註於緩解措施，如減少病例的人數，優化醫療資源。”

李文材也從社區、衛生部到政府3大層面提供建議。

他所建議的措施，是為了拖延或防範疫情在3個時期，即發現有效治療、疫苗在1年後可使用，以及北半球進入夏季之前出現惡化情況。

“政府方面，應該停止群聚1個月，包括宗教、社會、體育等所有活動，而學校、學院、大學及幼稚園也應該關閉1個月。”

“所有公共交通、交通終站及政府辦公室應該要定期消毒。”

“確保口罩和食品供應充足，限制購買；不鼓勵出國旅游。”

李文材針對冠病疫情給予政府的建議

社區層面：

· 停止所有聚會，尤其是室內活動

· 勤洗手及擴大社交距離

· 盡可能居家辦公

· 確保辦公室環境通風良好，冷氣調制在較高室溫

· 避免在辦公室及共用場所

衛生部層面：

· 需要訓練更多員工應對冠病，確保避免受到感染的個人保護器具充足

· 專註治療醫院內情況嚴重的病例，情況輕微或無癥狀病患應該要被安置在特別場所，減少重癥護理

· 受調查病患應該被安置在特別的隔離設施，如特別的酒店或宿舍，直到排除冠病病毒

政府層面：

· 應該停止群聚1個月，包括宗教、社會、體育等所有活動，而學校、學院、大學及幼稚園也應該關閉1個月

· 所有公共交通、交通終站及政府辦公室應該要定期消毒

· 確保口罩和食品供應充足，限制購買

· 不鼓勵出國旅游