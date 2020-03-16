再也古瑪：感染高風險群 應暫停取締外勞

（檳城16日訊）社會主義黨主席兼和豐區前國會議員再也古瑪醫生說，外勞是群聚感染新冠肺炎的高風險群，建議政府為國內合法及非法外勞提供半年免費檢測及治療，同時也應暫停取締非法外勞。

再也古瑪也是呼吸科專科醫生，他昨午受邀到檳城研究院為檳城伍連德醫生學會主辦的座談會主講後，受媒體詢問時指出，我國目前有約200萬名合法外勞及400萬名非法外勞，是一個龐大群體。

“尤其非法外勞的生活環境普遍欠佳，倘若他們出現發燒、咳嗽等症狀，卻又因為擔心高昂醫藥費或會被捕，而不敢儘早求醫，恐怕將成為新冠肺炎染病爆發點，且將會迅速擴散。”

他認為，政府必須迅速採取相關措施，鼓勵外勞接受檢測和治療。

再也古瑪也呼吁政府增加給予衛生部的撥款預算，以應對突如其來的新冠肺炎疫情，包括確保醫療人員有足夠的口罩、手套等防護配備。

他提醒政府要多加關注因新冠肺炎而必須需要隔離的低收入者，畢竟低收入群體手停口停，福利局應提供所需協助。

再也古瑪認為，儘管我國新冠肺炎確診病例有增加趨勢，但未至於呈指數增長。他稱讚我國衛生部目前在追縱接觸者，鑑定及隔離感染者及疑似患者的效率都相當高。

出席者包括檳城伍連德醫生學會主席拿督安華法扎及秘書長何志平醫生。

出席者留聯繫備追蹤

防範新冠肺炎，所有出席者包括主辦方、參與者、餐飲業者及訪客都被要求留下電話號碼、電郵及住址，以備日後可能需要追蹤之用。

現場擺約120張椅子，出席者只有約40人，部分出席者也避免坐得太近，也有部分出席者佩戴口罩。主辦方也準備免洗消毒液，供出席者使用。

另外，主辦單位事先也發出通告，要求出現流感症狀，如體溫超過攝氏37.3、傷風、喉嚨痛及咳嗽者，可透過臉書直播觀看講座。若出席者出現上述症狀，可被請離現場。