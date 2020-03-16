蘋果谷歌阻錯誤資訊流竄 嚴控新冠病毒應用程式面世

根據外媒CNBC報導，Apple開始嚴加管控新冠病毒相關應用的上架單位，有4位不具名的獨立開發者指稱，Apple否決了由他們開發，用來查看新冠病毒統計數據的應用程式，其中有些應用採用了像是WHO等公共數據來建立可視化的即時儀表板或地圖。

據悉，Apple向他們說明，與新冠病毒有關的應用中因包含醫學資訊，必須由官方的衛生組織或政府單位等公認機構來推出。

Apple這項措施的用意不外乎是為了防止錯誤訊息流竄，用戶也可以發現，在APP Store上不會看到以新冠病毒為名的垃圾應用，但也減少了iPhone用戶選擇追蹤疫情工具的自主性，並且引發有關誰有權開發iPhone應用程式的公平性問題。

此外，Apple也似乎降低了現有架上與新冠病毒相關的應用程式搜尋結果與排名的可見性，其中包括來自一家名為Healthlynked的公司所開發的“病毒跟蹤器”，即來自醫療資源公司Unbound的COVID-19應用程式，以及由巴西政府發布並包含有關該病毒資訊的葡萄牙語應用程式。

至於Google則是以其不得利用災難、暴行等悲劇事件盈利的規則來處理，當用戶在 Play Store應用程式商店中以“冠狀病毒”、“COVID-19”、“新冠肺炎”與“Coronavirus”等相關關鍵字搜尋時，也已經找不到與之關聯的應用程式，而相關排名榜上也是隱藏了相關的應用。

在Google搜尋上也有對應措施來禁止與新冠病毒相關產品的廣告。

除了上述兩家公司，越來越多企業或服務針對新冠病毒啟動控管，購物網站Amazon和 Etsy都開始嚴厲打擊那些有意哄抬衛生品項物價、聲稱商品具有療效或預防效果的賣家，而日本Yahoo拍賣網亦開始禁止賣家開啟口罩抬價販售的賣場等。

Brave瀏覽器護隱私效能居榜首 Chrome Firefox Safari居次

瀏覽器為廣大的用戶帶來便利的網頁瀏覽功能，除了性能流暢度的提升與各項實用工具之外，針對強化隱私安全防護方面，也成為市場上各大主流瀏覽器所訴求的一大重點。

據外媒ZDNet報導，針對瀏覽器對用戶隱私資訊的防護，英國愛爾蘭都柏林大學三一學院資訊系教授Douglas Leigth近日所公佈的一項研究報告顯示，就該研究團隊實際以6款市面主要瀏覽器，即Google Chrome、Mozilla Firefox、微軟新版Edge、蘋果Safari、Brave（於2019年11月推出1.0正式版） 與來自俄羅斯IT巨頭推出的Yandex進行研究，在綜合各項測試分析結果後發現，以主打保護用戶隱私的瀏覽器Brave，對用戶資料收集的數據為最少，其次為Chrome、Firefox與Safari。至於微軟新版Edge和Yandex這兩款瀏覽器，則居末。

該報告所進行的這項瀏覽器測試研究，主要是基於對用戶資料數據蒐集行為的分析評估，並以5種常見的使用情況作為測試依據，分別為全部新安裝後的首次啟動、在瀏覽器上關閉並重啟、把網址複製貼上到頂端網址列時、在網址列直接輸入網址後，以及當瀏覽器處於閒置24小時的情況時。

研究員把這6款瀏覽器於上述情況中所收集到的數據資料，經分析量測後，最後再分成3個不同的安全級別，以作為用戶隱私防護的評估標準。最終研究結果顯示，Brave 瀏覽器因沒有追蹤用戶IP位址，且用戶造訪網頁資訊也不會傳送至後台伺服器，加上資料數據蒐集部份為上述6款瀏覽器之中為最少的，因而被列為第一級。

其次，被列為第二級的則是Chrome、Firefox與Safari。研究發現，這3款瀏覽器都會把網頁資訊自動分享到後台伺服器。雖然這3款瀏覽器都有提供相關的設定工具，讓用戶可以進一步通過手動方式，把該項功能設為禁用關閉狀態。但相較下，隱私防護周密性仍不及Brave瀏覽器。

至於被列為第三級的微軟Edge與俄羅斯Yandex，則是在防護用戶隱私方面着力最少。主要關鍵則是這兩款瀏覽器都會把所收集到的用戶電腦硬體資訊傳送到後台伺服器，且用戶無法在瀏覽器禁用關閉該項功能。

Edge瀏覽器添新功能

微軟新版Edge瀏覽器採用基於Chromium核心架構的設計，它在今年正式上線後頗受好評，且在全球市佔率也呈現持續攀升的趨勢。

據市調機構NetMarketShare的最新調查統計，截至目前為止，Edge市佔率已到達7.39％的份額，僅次於Google Chrome、Firefox，在全球市佔排名榜上已衝至第三名。

針對Edge瀏覽器的內建功能部份，微軟也全力強化，以為用戶帶來更好的體驗。

外媒Windows Central的報導引述國外一名網友分享的影片時提到，他在Edge瀏覽器中挖掘到一項仍處於實驗測試階段的實用新功能，即當電腦桌機用戶在開啟Edge，並以全熒幕模式（按下快捷鍵F11）瀏覽網頁時，只要隨時把滑鼠移到網頁最頂端的區域，即可讓自動隱藏的網址列、分頁標籤顯示出來，若移開滑鼠至別的區域，仍可保有全熒幕不受干擾的視覺瀏覽體驗。

至於這項實驗性質的新功能何時於Edge的更新版本中正式釋出，則有待微軟官方後續的消息發佈。

若想體驗這項新功能，Edge用戶可於網址列輸入edge://flags，搜尋“Enable Fullscreen Dropdown”，並把該功能更改為“Enabled”啟用狀態，接着點選右下角的重新啟動圖示，重新打開Edge瀏覽器後，即可套用該功能。

Windows 10系統介面設計改版

微軟Windows 10系統介面外觀設計正展開大規模的改版計劃，近期已向Windows 10用戶釋出首波更新版的多款App圖標。

此外，針對“開始選單”部份，從Windows 8系統沿用至今的“動態磚”介面，預料也將迎來全新的變化。

目前，通過官方部落格曝光的概念設計圖，用戶得以搶先一窺未來Windows 10採用新版“開始選單”介面的可能面貌。

據外媒The Verge報導，從Windows Insider部落格最新曝光的 Windows 10 “開始選單”概念設計圖中，可看到原本的“動態磚”介面已被靜態圖標取代，融入Fluent Design設計語言的應用程式圖標，不論是在深色暗黑背景、或淺色背景的瀏覽模式下，則是擺脫過往的混亂面貌，並讓整體外觀風格呈現出更顯清爽、流暢、且易於操控辨識的視覺感受。

由於仍處於概念設計的階段，因此，Windows 10新版“開始選單”介面設計還將會有所變動，至於何時會正式上線，目前微軟官方尚未發佈任何相關訊息。

至於具有可即時顯示最新郵件、天氣資訊功能，且帶有動畫翻轉效果的“動態磚”介面，未來會否走入歷史？報導指出，據微軟Windows Insider Program團隊資深程式經理Brandon LeBlanc透露，用戶未來仍可依個人喜好需求選擇是否使用“動態磚”功能。

下載Hidden : Auto-Incognito Filter擴展程式 長期自動開啟無痕視窗

相信一般人對於Google（谷歌）的“無痕模式”（incognito mode）應該都不陌生，而在開啟無痕模式後，可讓用戶在網絡上的所有紀錄都不留痕跡，並確保在瀏覽器關閉之後，不會保存任何的歷史紀錄、Cookies或是密碼。

一般要使用無痕模式，用戶都必須另外打開無痕視窗，然後才開啟網頁。若想要在特定網站每次瀏覽時都使用無痕模式，卻經常會有忘記打開無痕視窗的困擾，那麼，用戶就可使用Hidden : Auto-Incognito Filter擴展程式將無痕視窗自動開啟。

Hidden : Auto-Incognito Filter是專屬Google Chrome瀏覽器的擴展程式，其使用方法非常簡單，用戶在下載安裝後只需前往設置界面自訂網站清單，之後在每次使用瀏覽器打開清單中的網站時，該程式將會自動切換為無痕視窗。

因此，經常使用無痕模式來瀏覽網站者可嘗試下載Auto-Incognito Filter，以避免瀏覽網頁時忘記開啟無痕視窗。

簡介

名稱：Hidden : Auto-

Incognito Filter

語言：英語

性質：免費

系統支援：Google Chrome瀏覽器擴展程式