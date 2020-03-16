兒子從意大利返國 父自製車內隔離室接機

（曼谷16日訊）為了載送國外歸來的孩子回家，泰國一名父親在車內自製隔離空間，避免從意大利回來的孩子會有機會把病毒給別人，獲得當地政府的大力讚賞。

據《泰國世界日報》報導，這名具有責任感的父親在接孩子回家前，事先聯繫了醫護人員以及政府人員，了解清楚隔離的方式。

接著，他自費改裝自己的車輛，用塑膠管等在車內自製了一個達標的隔離室，直接把孩子從機場接到家，期間沒有進入任何店家，也沒有到任何人流多的地方停留。

不但如此，這位父親還在家中為孩子準備了隔離房，設有無線網絡及許多設備，可說是一應俱全，讓他的孩子感到很安心。

其孩子透露，自己從10日回國後便一直在家自行隔離，而他自己也做好了隔離的準備。

他十分感謝家人的支持，尤其是自己的父親，身體力行地為他打造隔離空間，告訴他要對社會負責。

對此，泰國彭世洛政府大贊這名父親的盡責行為，指出該家庭是社會的榜樣，呼籲大眾向他們學習，對社會負責。

陪同那名父親去機場接機的醫生說，看到該名父親改裝的車輛後很是感動，車內不僅備有充足的口罩和酒精，其自製的隔離室非常的巧妙，儘管不能100%的保證說不會傳染，但是至少已經非常盡力，至少和駕駛者進行了隔離，大大降低了傳染的機率。