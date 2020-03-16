新人避免賓客受感染 婚宴40桌變8桌

（吉隆坡15日訊）疫情沖擊婚禮！一對新人用心籌備婚禮長達7個月，原定在今年4月25日擺喜宴與親友分享新婚的喜悅，豈料卻偏遇上新冠肺炎疫情爆發，幾經思量，這對新人決定忍痛將婚禮規模縮小，從原有宴請400人縮減至80人，並逐一透過電話婉拒賓客的出席，避免為當前緊張的時局再添亂。

新娘劉可琦（27歲）對《光明日報》聲稱，婚禮的一切早已準備就緒，喜帖也已全數分發出去，要做出這個決定的確不易，但想到現在疫情嚴重，她不想因為自己的婚禮而連累別人中招。

她說，她已邀請了400人出席4月25日在八打靈再也某酒家的婚禮，其中有近百名親友原定從國外飛回來參與喜宴，包括英國、澳洲和新加坡的親友，不過基於疫情不穩定及各國政府不同的出境限制，這批親友確定無法出席婚宴了。

“我們也認為現在不是很安全，我也擔心自己婚禮當天照顧不了那麽多的人；有想過要取消婚禮，但在和家人討論後，覺得縮小婚禮規模也是一個辦法，只開8桌宴席邀請最親近的家人，感覺比較安心。”

逐一致電告知賓客

在下定決心後，劉可琦也和丈夫黃顯駿（34歲）開始按照婚禮的賓客名單致電告知，向大家說明現在的情況，不想舉辦太大型的婚禮，以免憾事發生，大部分受邀賓客都為此感到可惜。

籌備已久的夢幻婚禮計劃被打亂，劉可琦坦言，會感到些許遺憾，不過看到現在疫情越來越嚴重，頓時覺得自己的決定也是好事一樁，有遺憾，卻不後悔。

她表示，所幸酒家方面也非常體諒他們，明白現在非常時期，許多人都不願意出席聚會，因此很輕易的就讓他們將原有的40桌改成8桌，沒有予以任何刁難。

“我們在之後可能會配合親友們，在不同的地方舉辦幾場小型餐聚，再宴請那些此次無緣出席婚禮的親友們。”