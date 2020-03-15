東盟公民訪新須申請 馬新陸海入境不影響

（新加坡15日訊）短期來訪新加坡的所有東盟國家公民，從明天（3月16日）晚上11時59分起，在啟程來新前，必須先獲得新加坡衛生部批準。此外，所有過去14天到過東盟國家、日本、瑞士和英國的人，在入境新加坡後將接獲居家通知，必須自我隔離14天。不過，陸路海路入境不受影響。

聯合領導政府抗疫跨部門工作小組的國家發展部長兼財政部第二部長黃循財說，鑒於新馬兩國鄰近並相互依賴，通過陸路和海路入境我國的人將不受影響。

“但通過機場關卡從馬來西亞入境新加坡的任何人，仍會接獲14天居家通知。”

隨著新加坡宣布進一步加強邊境管控，從3月16日11時59分起，所有屬於東盟國家公民的短期訪客，在啟程前往新加坡前，必須先向新加坡駐當地的大使館與領事館提交個人健康狀況的必要資料。只有在獲得新加坡衛生部批準後，他們才能前來新加坡，未獲批準而來新的短期訪客將被禁止入境。

汶萊今起“封國”

另一方面，汶萊衛生部長拿督依山今晚宣布，明日起禁止汶萊人和所有居民出境，直到2019冠狀病毒病情況好轉為止。

他說，只有特定情況可出境，包括求醫、有法庭案件或到國外升學等，但需要持有支持文件，同時事先獲得首相署的批準。禁止出境者包括持汶萊身份證者。

汶萊今日增加10宗新冠肺炎確診案例，累計案例達50宗。

汶萊警察總監拿督依旺則表明，受指示居家隔離者，若被發現擅自外出，將會被警方逮捕。