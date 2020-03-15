瓜雪又一宗亂丟毒廢料 路邊散發刺鼻臭味

（瓜雪15日訊）又一宗亂丟有毒化學廢料！瓜雪地區昨再有人將成堆鋁渣（Aluminium Dross）的有毒廢料丟在路邊，導致環境四周散發出刺鼻氨氣臭味；慶幸的是，此傾倒鋁渣的事件被發現得早，且獲消拯局人員盡速處理，沒釀不幸人命傷亡事件。

雪州消拯局昨午派出瓜雪分局消拯員，在萬撓和沙亞南分局的危險化學物品處理隊（unit Hazmat）人員的協助下，耗費逾4小時多，在晚間7時才成功把現場鋁渣清理幹淨 ，並動用一輛10噸載砂石羅里把污染環境的鋁渣載走，交由環境局發落。

雪州消拯局副局長（運作）兼行動室主任哈菲山披露，行動室在昨午2時48分接獲投報，指在瓜雪鎮西蘭拜花園（Tmn Sirambai）西蘭拜路，發現一堆不知名泥土，散發出陣陣難聞刺鼻臭味。

他發表文告聲稱，消拯員在抵達現場後進行勘察和封鎖，發現散發臭味的是路旁一堆約15呎x15呎的土堆。因鋁渣在直接接觸空氣與水後，通過“放熱反應”（Exothermic reaction），才散發出難聞氨氣（ammonia）。

他提到，瓜雪消拯局指揮官慕斯達京和危險化學物品處理隊指揮官莫哈末納茲里聯合率領消拯局清理隊伍，對現場的化學物質進行測量後，發現空氣中的氨氣值高達50.2ppm（百萬分比濃度）、氧氣濃度為20.6%、一氧化碳和硫化氫（Hydrogen Sulfide）的濃度為零、酸鹼值則處於正常的7值，即中性。

文告說，當局除了使用鏟泥機將含鋁渣的土堆搬上羅里載走，消拯員也利用水噴灑，沖走和清洗現場的殘餘，同時用兩條水管沖水，以稀釋空氣中的氨氣濃度。

清理行動結束前，消拯員測量到空氣中的氨氣濃度，從一開始的50.2ppm降至1.2ppm、氧氣濃度上升至20.9%、酸鹼值繼續保持在中性的正常水平。

州消拯局高級官員莫哈末拉芬加尼和再迪阿丹也親臨了解。

環境局追查涉案工廠

掌管雪州環境、綠色工藝、科學、工藝、革新及消費人事務的行政議員許來賢披露，雪州環境局正追查涉案人士與工廠，並依據情報鑒定涉嫌亂丟化學鋁渣的源頭工廠。

他強調，環境局正深入調查此案，一旦證明是相關工廠所涉及，必會把工廠提控上庭，以儆效尤。

他說，這宗傾倒化學鋁渣案沒釀人命傷亡，消拯局快速處理了這些鋁渣廢料，當局接下來會把清理後的鋁渣，載回給涉嫌丟棄的工廠。

他聲稱，環境局已援引1974年環境素質法令第34B條文調查此案，涉案者若罪成，可面對罰款最多50萬令吉及強制監禁不超過5年的嚴懲。

許來賢指出，環境局獲悉位於瓜雪依約一帶的工廠，一般都會將廢料送往怡保和馬六甲的場所丟棄，環境局會調查所有丟棄廢料的工廠和接收廢料的這兩處地點。

他直言，環境局獲悉，當環境局公告將向違法業者展開大規糢搗毀行動（Ops Gempur）後，一些偷藏化學廢料的業者或感不安，於是想辦法尋找捷徑丟棄這些廢料。

“非法丟棄廢料難以100%獲根治，但環境局還是根據例行檢查和公眾投訴，不斷展開執法行動。”

“雪州有4956間工廠產生指定管制廢料（schedule waste）的副產品，當中84%都有向當局如實上報廢料數量和庫存等資料。”