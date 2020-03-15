阿漢：曾出席伊教集會 援法令強制檢測隔離

（新山15日訊）隨著新冠肺炎確診病例上升至428宗，衛生部長拿督斯里阿漢指我國目前已進入後期遏制（Late Containment），並強調，衛生部將必須採取強硬的手段（drastic action），援引1988年傳染病控制及防範法令第15（1）條文的檢查條款，採取行動。

他表示，當局會強制所有出現冠病癥狀者，包括曾參與大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會（Tabligh）的人士，以及曾與確診病例接觸的人士，接受檢測及隔離14天。

阿漢今日巡視蘇丹依斯幹達大廈（BSI，新柔長堤新山關卡）並出席匯報會後在記者會指出，當局將會援引法令追捕（memburu）上述相關人士。

“我們一旦追蹤到相關人士的確切位置，會強制他們前往監控中心，我們不允許任何人使用任何借口拒絕接受檢測及隔離。”

他表示，明日將與首相丹斯里慕尤丁及國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利會面，商討採取進一步行動。

無論如何，他強調，現階段政府仍有足夠的人力，來應付所有主動現身接受檢驗的伊斯蘭傳教士集會出席者。

要求通訊部長監督假消息

阿漢指出，衛生部目前沒有針對假消息報案，但他已與通訊及多媒體部長拿督斯里賽富丁對話，要求對方部門監督所有在社交媒體上散播的資訊元素。

“若有必要，通訊及多媒體部會直接援引相關法令採取行動。”

他表示，從今年1月5日至今，當局在全柔所有海陸空入境處，已為約680萬人次檢測體溫，皆沒有發現冠病的確診病例。

上述接受體溫檢測的人群中，有75%是大馬人，26%是新加坡人，其餘是其他國籍的外籍人士。

另一方面，阿漢指出，已從大專學府畢業的1000名實習醫生，將被分派到全國44所政府醫院，分批接受培訓。不過，這些實習醫生被分派前往實習的醫院，並非專治冠病的醫院。

陪同出席記者會的包括柔佛州衛生局長阿曼、柔佛州衛生及環境委員會主席阿威雅。