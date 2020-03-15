19日與義山代表會面 衛部商清明節防疫

報導：黃方濟

（檳城15日訊）今年的清明節碰上新冠肺炎疫情，衛生部危機準備及應對中心（CPRC）將在本月19日會見州內各華人義山及公塚的代表，以討論清明節時期的防疫工作。

這項會議將於下午3時在光大行政中心舉行。檳州衛生、農業及農基工業、鄉村發展委員會主席諾蕾拉說，4月4日是清明節，隨著國內確診病例增加，為了人民的健康著想，衛生部危機準備及應對中心的賈斯丁醫生與她，將在上述日期會見州內各華人義山及公塚代表。

她說，華人清明的日期是從本月24日開始至4月14日，當局希望在此之前，能與州內各華人義山及公塚代表開會，收集各方的建議，以便在上述時期進行防疫工作。

諾蕾拉今日接受《光明日報》訪問時說，會要求衛生部危機準備及應對中心向民眾進行一系列的醒覺宣傳活動，提高人們的防範意識。

檳榔嶼廣東暨汀州會館會長拿督李永光受訪時說，由於義山是公開的場所，他們無法限定掃墳的時間或人數，而且也無法安排在義山分派口罩或消毒洗手液，畢竟義山地廣且擁有不同的出入口，他們能夠做的，只是建議大家注重個人衛生。

他促請，在清明節時期掃墳的民眾，不要一窩蜂在上午時段去掃墓，盡可能安排在不同時段，減低被感染的風險。