洗腎身體產生副作用 女子愁 20萬換腎費

（巴生15日訊）一名25歲的女郎不幸患上腎病，除了每月的醫藥及洗腎費用，如今還需為逾20萬令吉的移植手術費發愁；生活捉襟見肘的她，盼社會大眾可慷慨解囊，助她渡過人生難關，重獲新生！

這名來自巴生吉膽島的女郎是林鈺雯。她自畢業後便在巴生從事普通書記的工作。

她今早在巴生市議員謝秀的陪同下召開記者會說，她是在去年4月14日被診斷患上腎病，目前正接受治療，每周需洗腎3次，每次的洗腎費需300令吉。

她表示，雖然尚有醫藥保險可幫忙補貼，惟仍無法負荷龐大的醫療費用，讓她負擔猶如千斤重。

她提到，在確診之前，因一直查不出病因而在醫院住了14天。

林鈺雯聲稱，每次洗腎時都會對身體產生副作用，因此，醫生並不建議她一直以洗腎方式來對抗病癥，建議她進行腎髒移植手術。

她說，依據醫生檢驗後，只有父親的基因與她相近，惟她必須持續洗腎到6月，把體內的毒素全排出體外後，方可進行移植手術。

她當前最大的困擾是，在動手術之前還須支付逾5萬令吉的費用，以進行各種測試方能進行手術；手術的費用則需15萬令吉，加起來共需逾20萬令吉的費用。

她補充，這20萬令吉的手術費，尚不包括日後每月需支付3000令吉來購買藥物，以作為調理體質用途，且有關藥物還需長期服用，不能隨意停止。

此外，謝秀在記者會披露，林鈺雯每月的收入根本無法承擔這一筆龐大的醫療費用。

她說，林鈺雯在家中排行老二，尚有一名哥哥及妹妹，父親是一名船只維修員、母親則是家庭主婦，家中並不富裕，因此迫切希望社會人士慷慨解囊，助他們渡過此難關。

有意捐款的社會人士或欲知詳情者，可聯絡謝秀（016-696 9838）查詢。