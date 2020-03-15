小販遭潑酸液灼傷 前科犯延扣4天

（昔加末15日訊）一名67歲華裔男子被指經常焚燒物件，且曾兩次扔擲酸性液體和汽油彈，對居民安全造成威脅。日前，他又向一名52歲面檔攤販扔擲多包酸性液體，導致攤販的臉部、後頸、背後、雙手和腳部受傷，其中左眼受影嚮，視物不清晰。目前警方已逮捕嫌犯，並延扣4天調查。

昔加末警區主任勞勿受詢時表示，警方將援引刑事法典第326（以危險武器或方式自願嚴重致傷）條文，調查此案。

受害者莫南受訪透露，他與妻子在亞羅拉新邨陳秀坂路一家茶餐室經營面檔，13日下午2時許，他抵達面檔準備開檔時，對方騎著摩多前來。

“我問他找我什麼事，他沒回應，背對著我下車，沒想到他一轉身面向我，就舉起手中的塑料袋。因為他有扔擲酸性液體和汽油彈的前科，我馬上轉身就跑，結果背部被擲中，有灼傷的感覺。”

他說，當時3歲孫女坐在檔口處，雖然他已經跑離檔口，但想起孫女，他擔心孫女受傷，於是跑回檔口喚孫女逃跑。

“結果他又拿酸性液體猛向我丟來，他還拿出兩個塑料瓶子，向我噴酸性液體。”

他說，附近商家和顧客見狀，立即叫他用清水沖洗，他也要求民眾協助報警。

警方抵達現場後，發現4個用以盛酸性液體的塑料袋子，而涉案男子已經逃離現場。

他透露，對方並非第一次扔擲酸性液體，他當天忍著疼痛，先到警察局報案，直至下午6時餘才前往就醫。當時他的傷口發出“嗞嗞”聲，而他在醫院看到涉案男子，於是立即通知警方，警方也成功逮捕對方。

“因為酸性液體潑到我的眼睛，導致我的左眼受影嚮，目前視物不清晰，需複診與觀察。醫生也指我全身有七八巴仙被灼傷。”

莫南提及，他患有高血壓和糖尿病，每天需註射胰島素，因此需小心照料傷口，避免發炎，這段期間必須獃在冷氣房內。(BPK)

嫌犯路邊燒物件 曾報警7次

莫南透露，他是逾1年前搬到目前的茶餐室經營面檔，嫌犯家住茶餐室隔壁，經常焚燒輪胎、腳車內胎等物件，對附近居民和茶餐室顧客造成影嚮。他的兒子曾在去年問嫌犯為何要焚燒物件，對方卻反問兒子是不是要打架，他最後報警處理。

他說，他為了對方焚燒物件的問題，前後共報警7次。另外，他也向昔加末市議會、邨長等作出投訴。

“有時他夜間在路邊焚燒物件，有汽車或摩多經過時，他突然會拿起鏟子大力擊打馬路，令車主受到驚嚇。”

他提及，除了本身這次受害，對方去年曾一次丟擲酸性液體，波及一人。另外，對方也曾丟擲汽油，盡管沒傷及公眾，但當時茶餐室里有顧客正用餐，非常危險。

“他的行為舉止有傷人意圖，不能放任，有關當局必須採取行動。除了報警，我也將向反貪委會投報。”

他心有餘悸表示，若當天是太太在現場，可能會被嚇到而沒能逃跑，後果不堪設想。他的孫女也因此事飽受驚嚇，當天夜里更因此發惡夢驚醒。