兒子遭污衊 林冠英要提誹謗訴訟

（八打靈再也15日訊）行動黨秘書長兼峇眼區國會議員林冠英說，他已針對惡意散播有關他本身和兒子假消息的事件，指示律師團對一名巫青團的全國級領袖，以及國陣、巫統和伊斯蘭黨的支持者提出誹謗訴訟。

他今日發文告指出，巫青團一名全國級領袖使用“Papa Azri”這個名字，率先開始這個充滿惡意的謊言。

指一巫青領袖率先播謠

“此人聲稱，我在今年2月29日飛往新加坡處理我兒子的事情，因為我孩子在沒有經過適當的申報下，攜帶200萬令吉現金到新加坡，而在新加坡機場當場被扣。”

他指出，此消息隨後在國陣和巫統的支持群組和與相關的網站中迅速傳開，而世華媒體當中的一家報紙在未經任何專業查證就發布了這則新聞。

他說，總警長已否認這則新聞，並表示他兒子被捕和他飛往新加坡處理的報道是假的。

“2月29日一整天我都待在吉隆坡，試圖捍衛人民在2018年大選中的委托，以維護一個從民主選舉中獲選的政府。”

促警揪制造假新聞者

他希望警察採取嚴厲行動，逮捕制造假新聞傷害無辜的肇事者，以保護無辜的人民。這些無恥政客把無辜的孩子扯入政治，讓他和家人深感憤怒。

“然而，巫統會因為這種沒有倫理、不道德和非法的行為，而對他們的領導人和支持者採取行動嗎？從未當選的新政府又會對這種沒有倫理、不道德和非法的行為採取行動？”

“顯然的，未當選的新政府正試圖通過種種手段，諸如對付我兒子之類的無辜目標，來掩蓋他們無法應對當前的經濟和公衛危機。”

他說，這已非首次他兒子被Papa Azri當成目標。後者曾對他的另一名兒子作出虛假指控，聲稱他性侵一名女同學。

“對方甚至還出示了女受害者的照片，但事實上，這女生是香港的西洋棋冠軍，並從未與我兒子見過面。

“有關支持者在許多社交媒體撰文時，使用了令人反感的種族情緒字眼，這表明新政府顯然是一個不根據聯邦憲法，尋求代表所有馬來西亞人和所有群體的政府。”

他說，作為希盟的政治領袖，他早有心里準備面對現在正掌握權力的政治對手以謊言、假消息和威脅恐嚇以待。但是，當這些人將矛頭指向他無辜的孩子時，只展現出他們自己的無恥和三觀不正。