冠病闹政界 黃靈彪確診 議員自行隔離

（檳城15日訊）行動黨砂拉越泗里街區國會議員黃靈彪已確診感染新冠病毒，早前曾與他接觸的國會議員們已採取防疫措施，包括自行隔離或不出席公眾活動。

行動黨升旗山區國會議員黃漢偉今早在個人臉書寫道：“我們曾在2月26日及3月1日，在同一建築物分別覲見國家元首及會見敦馬哈迪。我祈願他早日康復。”

王建民居家隔離

《光明日報》記者今早聯絡上黃漢偉，詢及會否接受新冠病毒檢測，黃漢偉回應說，今天距離與對方3月1日接觸，已超過14天標準隔離期。

“我沒有與黃靈彪近距離接觸。我從3月1日開始到現在並沒有出現過不舒服的症狀，已超過14天。但為了安全起見，未來一個星期，我不會出席公眾活動。”

黃漢偉透露，黃靈彪3月2日就飛回砂拉越。

行動黨萬宜區國會議員王建民曾與黃靈彪一起出席會議，他今早也缺席在加影進行的新橋通車開幕儀式。據了解，王建民目前居家隔離。

砂公正黨聯委會主席兼如樓區國會議員孫偉瑄昨晚也在臉書帖文表示，他得知黃靈彪確診冠病後，決定自行隔離兩個星期。孫偉瑄說，他與黃靈彪及馬哈迪，在上個星期出席同個會議。

疑與大城堡集會者搭同機

行動黨全國副主席兼砂拉越州主席張健仁向光明日報證實黃靈彪確診感染新冠肺炎的消息，而他懷疑黃靈彪3月2日從吉隆坡飛返砂拉越時，與大城堡清真寺伊斯蘭傳教士萬人集會的參與者搭乘同一班機。

惟他強調，一切攸關公眾利益的相關訊息有待衛生部正式發布。他也希望各造給予黃靈彪及其家人空間。

行動黨砂拉越南蘭區國會議員劉強燕也在其臉書留言為黃靈彪祈禱，並呼吁大家採取防範措施，包括勤加洗手。

本報記者聯絡上劉強燕，詢及會否主動接受新冠病毒檢測時，劉強燕則回應說，“沒有不舒服的症狀，院方說沒必要。”

接觸黃靈彪已逾14天 曹觀友沒出現症狀

（檳城15日訊）檳州首席部長兼行動黨全國副主席曹觀友說，他與確診新冠肺炎的泗里街區國會議員黃靈彪接觸已是逾14天前的事，而他目前並未出現相關症狀。

曹觀友今午透過手機WhatsApp接受《光明日報》記者詢問時，表示目前健康情況良好。

而被詢及會否接受新冠病毒檢測或自我隔離，以求安心，曹觀友則回應說，他將諮詢衛生局，如有必要，他將遵守衛生局的勸告。

阿茲敏盼黃靈彪早日康復

（吉隆坡15日訊）國際貿易與工業部長拿督斯里阿茲敏表示，他已接獲泗里街區國會議員黃靈彪證實感染新冠肺炎的消息。他在臉書專頁貼文說，希望對方情況穩定及早日康復。

他提到，政府已在周五公布數項遏制疫情擴散的措施；籲請民眾時刻實踐該些預防措施，並遵從衛生部發出的勸告。

曾與黃靈彪出席會議 王建民自行隔離

（加影15日訊）隨著行動黨泗里街國會議員黃靈彪證實感染新冠肺炎後，曾與他一同出席會議的行動黨萬宜區國會議員王建民選擇自行隔離，並缺席今早在加影進行的新橋通車開幕典禮。

王建民在獲悉其確診後，有鑒於他曾與黃靈彪一起出席相關會議，考量安全為由，他決定居家隔離，故缺席原定會出席的上述活動。

林財耀：黃靈彪確診 疑搭返砂飛機上感染

（八打靈再也15日訊）行動黨泗里街國會議員黃靈彪昨晚確診冠病，目前不排除他是在返回砂拉越的飛機上受到感染，因為機上有相信是在吉隆坡大城堡清真寺萬人伊斯蘭傳教士集會的出席者。

行動黨詩巫國會議員林財耀指出，他與黃靈彪是在2月29日飛往吉隆坡，並在3月1日出席會議，3月2日各自乘搭不同班機返回砂拉越。

“我們懷疑是2號班機回來（受到感染），因為砂拉越州政府現在是集中3月2至5日從西馬飛砂拉越的所有人， 因為那段期間有很多參加大城堡集會的人回來（砂拉越）。

“所以我們是懷疑，（黃靈彪）從飛機里面感染到，但確實的（感染源頭）還要等待衛生部的調查報告。”

林財耀指出，他們會有這樣的懷疑是根據州政府的官方聲明，即追蹤3月2至5日從西馬返回砂拉越的人士。

需衛部確定詳情

“但詳情還要等待衛生部去確定，我們不好說肯定是清真寺集會出席者感染的。”

他與黃靈彪是在同一天返回砂拉越，但兩人的班機不同，黃靈彪的班機比他遲起飛。

林財耀表示，他與黃靈彪是在2月29日飛往吉隆坡，並在3月1日出席會議。

當天正是大馬第8任首相丹斯里慕尤丁宣誓就職的日子，由於希盟還在爭取與國家元首陛下會面，全體希盟國會議員都在當天早上聚集前首相敦馬哈迪位於吉隆坡布卡立基金會的辦公室。

那時候，也傳出誠信黨紅土坎國會議員哈達南利因為接觸了第26名確診病例而疑似感染，後來哈達南利的檢驗結果呈陰性，而當時與他一同出席上述會議的希盟國會議員至今沒事。

“如果是那時候接觸到（哈達南利），加上確診病例還不多，那時候感染到的幾率應該比較低。

“所以我們懷疑說，可能是2號的班機。”

林財耀居家隔離14天

林財耀也證實，衛生部在追蹤與黃靈彪有接觸人士時已經在昨晚聯系他，從他最後一次與黃靈彪接觸的日子算起須隔離14天，由於2人最後一次見面是在3月2日，因此林財耀需要居家隔離直到3月16日。

他表示，他與黃靈彪在2月29日，曾在吉隆坡共乘一輛車。

在半島及沙巴的行動黨國會議員表示，他們最後一次見黃靈彪是在3月1日，而黃靈彪返回砂拉越的班機是在3月2日。

行動黨曾在3月10日於總部舉辦國會議員幹訓營，而黃靈彪當時沒有出席。