藥劑行月杪發售口罩 高風險群優先 一週只限買5片

（大山腳14日訊）國內一“罩”難求，人人狂找！大馬社區藥劑師協會已經與政府和口罩生產商達成協議，本月杪在全馬藥劑行發售新一批口罩，但產量有限非人人可買，只讓高風險群優先購買，而且每人一週只限買5片！

據了解，在這項新的管制措施下，凡醫護人員、欲進出國人士、病患及其照顧者、或咳嗽感冒者，可優先購買，但每人一週也只限買5片，購買時也必須出示相關文件證明。

須出示相關文件證明

大馬社區藥劑師協會檳州分會主席潘慧鳳接受光明日報訪問時證實上述消息。她透露，大馬社區藥劑師協會、國家災害管理機構（NADMA）、貿易與消費人事務部及口罩生產商，已達成上述協議。

她說，由於國內口罩嚴重缺貨，還有不少大馬人買了口罩寄往外國，因此四造認為有必要落實這項管制措施，讓真正有需要者買到口罩。

新措施將要求購買者出示所需文件，藥劑師會作詳細記錄購買用途等，從中鑒定購買者是新冠肺炎的高風險群，才可出售口罩。

她指出，西馬大約200間藥劑行，預料會在本月杪獲得廠商供應口罩，但因貨源不多，因此每間藥劑行所獲配的口罩數量有限，希望民眾自律，保留給需要者。

“廠商告知口罩產量仍然不足，因為必須優先保留給政府醫院及私人醫院，作防疫用途。”

她指出，國內目前有4間主要的口罩生廠商，未來希望會有更多廠商加入口罩供應鏈，從而增加口罩的生產量。

口罩成本增4倍 潘慧鳳盼撤銷現有頂價

潘慧鳳坦言，新一批口罩的成本已增加3至4倍，售價也會跟著提高，因此希望政府考慮撤銷現有的口罩頂價，或設置新的頂價，以免藥劑行做賠本生意。

“之前每片口罩的售價是80仙，但現在的成本已超過80仙，比之前高出近3至4倍。現在藥劑行賣口罩已賺得很少，只希望讓更多人買得到口罩。”政府目前的口罩頂價，是在新冠肺炎前便設定，廠商每盒口罩售價不得超過25令吉，藥劑行則每盒口罩售價不得超過40令吉，或每片80仙。然而，如今加上口罩運輸費及郵寄費，她直言藥劑行幾乎是無利可圖。

應禁口罩輸出國外 除非本地市場供應充足

很多人因買不到口罩而感到恐慌，潘慧鳳形容，大馬人已陷入一種 “panic buying” （瘋狂搶購）的狀況，口罩供應肯定不夠，所以更應保留給在前線抗疫的醫護人員及病患。

“很多大馬人瘋狂搶購後卻收起口罩，這會造成很大的影響，還有人買了口罩寄往外國，這會導致口罩缺貨，價格上漲。”

在此情況下，她認為政府應禁止口罩輸出國外，除非本地市場供應充足，本地人都可購得，才可放寬口罩外銷。她說，口罩制造商也透露，工廠沒有足夠的人力增加生產量，若要員工加時工作，又要多付加班費，廠商也沒錢賺。因此，口罩制造商都鼓勵民眾自制口罩，若非必要，勿戴上手術口罩。

“其實最有效的防疫方法是使用肥皂勤洗手，除非生病了，才有必要戴口罩作防護。”