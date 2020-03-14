同心抗疫，构建人类命运共同体 —— 中国驻槟城总领事 鲁世巍署名文章

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。疫情发生后，习近平主席亲自指挥部署，中国政府采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，全国上下万众一心，同病毒展开斗争。目前，中国疫情防控已取得阶段性重要成果。3月13日，全国新增确诊病例为18例，其中包括香港6例、台湾1例，武汉市为4例，湖北除武汉以外，所有地市已连续多日无新增确诊病例，湖北以外中国内地新增确诊病例主要为境外输入，本地新增确诊病例基本为零。中国这轮疫情流行高峰已经过去，疫情防控形势持续积极向好。

在抗击疫情的斗争中，中国人民不会忘记国际社会给予的宝贵支持。包括马来西亚在内的170多个国家领导人和40多个国际和地区组织负责人向中国领导人致电致函表示慰问和支持，62个国家和7个国际组织捐赠疫情防控物资，为中国抗击疫情发挥了重要的作用。巴基斯坦拿出全国医院库存的口罩，派军机运送9.5万只N95防护口罩、56.3万只医用口罩、9300套防护服等物资支援中国；日本在向中国捐赠的物资箱上写上“山川异域，风月同天”、“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”等经典诗句，引发广泛共鸣；卡塔尔航空宣布其全球航线网络免费为中国运送防疫物资；一位蒙古小姑娘拿出自己的999元零花钱，分别捐给湖北等中国三个地方，每个地方捐333元，寓意病毒能够“快快散（3）去”；马来西亚也向中国捐赠了1800万副医用手套。这些雪中送炭的捐赠和情真意切的祝愿，我们永远铭记于心。

疫情无国界，中国始终秉持人类命运共同体的理念，从一开始就本着公开、透明、负责任的态度，同世卫组织及国际社会加强合作，及时发布疫情信息，积极回应各方关切，共同抗疫，不仅对中国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，展现了负责任的大国担当。

保护中国人民，也保护世界人民

疫情爆发之初，中国以壮士断腕的决心，第一时间在武汉等城市采取“封城”、限制本国公民出行出国等最严格的防控举措，全力阻止疫情蔓延，为此付出了巨大的代价。全国多个行业在较长时间内全面停工，并一度停止了交通运输大动脉的运行，这个损失是无法估量的。另据不完全统计，在短短两个多月里，中国有40多名医护工作者、50多名城乡社区工作者在抗击疫情过程中因公殉职。国家、地方乃至每个普通中国人都付出了代价。日前，世卫组织认定病毒正在中国退却，呼吁国际社会充分利用中国争取来的“机会窗口”，尽早遏制病毒传播。中国—世卫组织联合专家考察组在调查报告中指出，中国人民付出了巨大努力和牺牲，构建起了防止疾病国际传播强有力的第一道防线，为全世界争取了宝贵的时间。中方采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。考察组外方专家组组长艾尔沃德在新闻发布会上动情地感叹，我们要认识到武汉人民作出的贡献，世界亏欠你们。

分享中国经验，贡献中国智慧

在抗击疫情过程中，中国始终积极主动与世卫组织及国际社会保持密切沟通合作，分享应对疫情经验。中国第一时间向世卫组织及有关国家和地区通报信息，及时向全球分享病毒全基因序列和核酸检测引物及探针序列，与100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，目前已向全球发布了7版新冠肺炎诊疗方案和6版防控方案，与国际专家以视频会议等方式并肩工作，交流和分享实验室检测、流行病学调查、临床诊疗、危机管理等防控经验，同有关国家在药物、疫苗、检测试剂等方面积极开展科研合作。伊朗把中国诊疗方案翻译成波斯文，借鉴中国经验在多个省份建立了“方舱医院”，得到了世卫组织的肯定。

中国为在全世界范围内战胜疫情贡献了中国智慧和中国方案。正如世卫组织总干事谭德赛所说，中国的许多措施为世界各国防疫工作设立了新标杆。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗称赞中国与各国分享抗疫案例、医疗管理、医院筹备等方面的经验，认为中国展示了该如何点对点地与其他国家分享已采取的应对措施和将来可行的应对措施，鼓励所有国家学习中国经验。

投之以桃，报之以李

当前，新冠肺炎疫情在全球多点爆发并呈现扩散蔓延态势，世卫组织13日称，已有123个国家和地区向其报告了约13.2万个病例，过去两周中国境外报告的病例数量增加了约13倍。中国境内病例明显下降，但疫情防控形势依然复杂严峻，仍有超过1.2万名患者在院救治，随着各地陆续复工复产复校，加上中国多地出现境外输入病例，遏制疫情反弹面临诸多挑战。在此形势下，中国在继续做好自身防控的同时，努力克服困难，向其他国家提供力所能及的帮助。中国政府向世卫组织捐款2000万美元，用于帮助那些公共卫生体系薄弱的发展中国家提升抗疫能力。向日本、韩国、伊朗、意大利、巴基斯坦、非盟等多个国家和组织提供了检测试剂、口罩、药品、防护服等防疫物资，向伊朗、伊拉克、意大利派出专家团队。随着专家团队一起支援的还有呼吸机、监护仪、除颤仪、可视喉镜等高度专业的抗疫物资，甚至还为援助意大利的抗疫设备专门配备了意制式的转换插座。意大利民众在社交媒体上激动地留言，“在你最需要帮助的时候，谁永远在你身边！谢谢中国！”中国所帮助的这些国家，很多都曾向中国提供过帮助。中国有句话叫“滴水之恩，当涌泉相报”，我们就是怀着这种朴素的情怀，尽己所能，伸出援手。

世卫组织最近已将新冠肺炎疫情宣布为全球性流行病，在这个紧要关头，加强国际团结与合作更显重要和紧迫。谭德塞总干事有一句话说得好，病毒已经发起进攻，我们必须加入人类抗击病毒并最终取得胜利的大合唱中。

今天这个世界，你中有我、我中有你，各国人民命运紧密相连。面对疫情，任何国家都无法独善其身。国际社会只有同舟共济，守望相助，才能夺取全球抗疫的最终胜利。中方愿同各国进一步携手合作、共克时艰，共同维护安康幸福的美好家园，构建人类命运共同体。

—— 中国驻槟城总领事 鲁世巍署名文章