檳城人出現7確診 又2人隔離 檳城人防疫

（吉輦14日訊）針對日前在吉隆坡發生新冠肺炎確診者私自離開診所事件，衛生部第一副部長拿督諾阿茲米說，有關確診者過後經向診所報到，政府是有一項《1988年預防和控制傳染病法》可強制隔離病患。

“至目前為止，政府尚未強制實施有關法令，以對付擅自違抗隔離指令。”

私自離開確診者已報到

他今早在峇眼色海國會議員服務中心召開記者會說，政府已擬定一系列應對措施，包括提供足夠的醫療醫院、病床，確保食物供應足夠，希望國人對新冠肺炎疫情勿恐慌，一切受控。

他也勸請所有出席吉隆坡大城堡宗教集會者往各區醫院檢驗，以防疫情擴散。

諾阿茲米：依衛部發訊息為準

諾阿茲米說：“霹靂有2人確診是與出席大城堡集會有關，但衛生部並沒公布來自霹州哪裡，一切訊息依據衛生部發出的為准。”

他希望國人注重個人衛生防疫如勤洗手，勿出席人多的集會及保持距離等，也勿相信網上不實傳言。

病患醫護員較須戴口罩

受詢市場面對口罩短缺問題，諾阿茲米說，目前最需要口罩的群體是病患、醫護人員及探訪病患者，其他健康民眾勿恐慌急戴口罩。

他說，大馬有3000萬人口，一天用一個就要3000萬個，口罩量肯定不夠，政府在這方面還是會跟進檢討各項有關課題。

諾阿茲米也表示這關鍵時期，大家都要提高防範意識，共同抗疫，同時增強自己的免疫力，勿遲睡、多運動，吃營養輔助品等。



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