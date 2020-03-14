二度未達法定人數 律師公會98人開大會

（吉隆坡14日訊）吉隆坡律師公會兩週前在馬華大廈三春禮堂召開會員大會後，有出席者確診感染新冠肺炎；隨著疫情的擴散，大馬律師公會今早依舊在同一地點舉行第74屆常年大會，不料出席人數卻未達法定人數。

吉隆坡律師公會常年大會是在2月27日於馬華大廈召開，該大廈的管理層較後被告知該會一名會員確診感染新冠肺炎後，已第一時間採取防疫措施，並在視聽室、電梯和辦公樓等地點進行消毒和防疫。

吉隆坡律師公會主席哈琳當時便提到，隨著吉隆坡律師公會一名成員證實感染後，該公會其他成員也接受檢驗，並需在居家自行隔離至3月12日。

首相丹斯里慕尤丁也在昨晚宣布，政府決定指示所有集會，包括國際會議、體育項目、社會和宗教集會都須展延或取消，直至4月30日為止。惟律師公會受限在1976年法律專業法令64（1）條文規定下，必須在4月1日前召開常年大會。

未達500人法定人數

大會原訂在早上10時開始，惟截至早上11時15分，報到人數為98人，並未達法定人數500人。

現場可見，主辦單位在3樓的登記處準備口罩及消毒搓手液供出席者及媒體使用，除了媒體及工作人員自發性戴上口罩外，只有少數會員有戴口罩。

該會副主席陳永建披露，大會原訂召開的時間已過，由於人數未達法定人數，因此再延後1小時，然而截至早上11時15分的重新召集大會（reconvene meeting），會員人數為98人，依舊未達法定人數。

根據1976年法律專業法令64（4）條文，常年大會的法定人數須達500名會員。

根據律師公會官網，若在早上11時尚未達法定人數，大會將在同一天及同一地點展延15分鐘。

陳永建披露，大會將通知會員，在未達法定人數的情況下須再等待至下午12時15分。

“若經過重新召集大會後，法定人數仍未達標，當時的出席人數將被視為法定人數（deemed quorum），大會將遵循一切程序後如常進行。”（TKM）

官網通知與確診接觸者勿出席

防疫方面，保安人員在馬華大廈各入口處都出席者測量體溫，體溫超過攝氏38度者都被禁止進入大廈範圍。

律師公會在官網發出通告，勸請曾與新冠肺炎確診者接觸的會員勿出席大會。

通知也勸告本月內曾前往受疫情影響的國家包括中國、日本、意大利及伊朗的會員，出席大會前先求診及索取醫療證明。

至於有普通感冒、流感及呼吸道感染或出現類似症狀的會員，大會也勸告他們應先就醫及獲得醫療證明後，才來出席大會。