接“警官”來電指涉毒品案 女子被網騙逾5萬

（巴生14日訊）一名39歲華裔女子接獲來電指涉嫌一宗毒品案，被一名“警官”要求上網站填寫資料供“警官”查證，不料卻導致本身的5萬3150令吉被轉走，更甚的是過程中從未接獲銀行轉賬驗證碼（TAC）！

這名受害者為來自巴生的趙啓齡（銷售協調員），她是在本月12日下午3時左右，接獲一通聲稱來自納閩法庭官員的電話，指她涉嫌和黃偉雯（譯音）共同涉及一宗毒品案，而案件已交由“王警官”處理。

由於趙啓齡並不認識黃偉雯，更不曾涉及任何毒品案件，於是王警官要求她上網填寫一份資料以供查詢，豈料卻不慎墜入網絡詐騙案。

趙啓齡今日在檳城前進黨全國主席兼公共服務及投訴主任王松富和雪州分部主席李儷渼的陪同下，召開新聞發布會希望通過本身的經历，提高民眾對詐騙集團的警惕。

她說，她是在上班時接獲該電話，就收到王警官發來的簡訊，並依照指示點入所提供鏈接，以填寫基本資料，包括名字、身份證號碼、地址、銀行賬號及手機號碼等。

“一點入該鏈接，就出現國家銀行的標志，我就按照指示填寫資料，表格上還要求填寫戶口賬號的密碼，但我拒絕了。”

她說，她和王警官一直保持聯系，直到傍晚7時許下班時，過程中又指其中一家銀行的戶口被凍結，要求她去處理。

“就在這時，我就接到姐姐的通知指收到銀行簡訊，指我的銀行戶口已被凍結。姐姐是我的緊急聯絡人。”

她說，於是她趕緊通過銀行客服查詢，豈料對方也稱是因涉及案件，戶口才被凍結，惟姐姐覺得事有蹺蹊，提醒她勿墜入騙局。

“我馬上上網查詢所有戶口，發現除了一個遭凍結之外，其餘4個戶口都互相轉賬，最終7筆總值5萬3150令吉的款項被轉進他人戶口。”

她說，其中兩名收款人各別是印裔和巫裔，另5名收款人卻不詳，而每一筆轉入他人戶口的數額都介於5000令吉至9000令吉不等。

“我最不解的是為何出現自動轉賬情況時，我卻沒接獲任何銀行轉賬驗證碼（TAC）”

趙啓齡說，她隔日到銀行查詢，銀行職員也僅是回應要拿回錢非常渺茫，令她感到無奈，隨後就去警局報案。

王松富表示，趙啓齡所遭遇的不排除是“內鬼”所為，或與銀行職員有關，但這只是他的揣測。

他說，希望各銀行可以加強保安系統，尤其是網絡系統，才不會讓民眾一再地墜入詐騙集團的圈套。

他說，他會協助趙啓齡和警方保持聯系，跟進案件的最新進展，也希望警方更嚴厲看待詐騙案。

老千稱助貸款調低利息 2年前曾被騙8萬

趙啓齡指出，她在兩年前因丈夫周轉不靈需向銀行貸款，豈料某日卻接獲一名聲稱銀行的職員來電，指可以協助她貸款。

她說，她確實接獲銀行轉入的20萬令吉貸款，隨後對方說他有管道可以將利息從8%調低至3%。

“該名職員要我先將8萬令吉轉進其中一個賬號，以進行各種投資項目，如此就可以調低利息，豈料我將錢轉入後，對方再也聯系不上。”