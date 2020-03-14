次筆1MDB資金 敦馬：美應檢討要否歸還

（八打靈再也14日訊）前首相敦馬哈迪表示，美國應重新考慮是否要歸還第二筆一馬發展有限公司（1MDB）遭濫用的資金給我國，因為涉及者的政黨已重新掌權。

他在接受路透社訪問時聲稱，當希盟執政後，美國司法部願意歸還1MDB遭挪用的資金；那是因為我們推翻了那個偷錢的人。但現在那些偷錢的人將拿回他們偷的錢，美國司法部應再考慮一下。

美國司法部過去變賣了1MDB遭挪用資金所購買的資產，追回10億美元，去年5月歸還2億美元給我國政府。

根據消息透露，上個月原訂要歸還的第二筆資金，在馬哈迪辭去首相後已暫擱置。

被指涉及此事的前首相拿督斯里納吉在希盟於2018年執政後被提控，其中包括濫用1MDB資金的審訊，他說是受富商劉特佐及其他1MDB官員的誤導，而劉特佐則否認任何違法行動。

納吉上週接受路透社訪問時表示，隨著馬哈迪失去政權後，他預料可獲公平審訊。

“想退休一直被問會回來嗎”

馬哈迪提到，就算不再是首相，即使想要退休，還是有人不斷問他“你會回來嗎？”、“你會幫助我們嗎？”，如果拒絕就會顯得自私。

他直言，他要退休的。但即使到了現在，他們還一直說“你會回來嗎？”、“你會幫助我們嗎？”

“如果我說我要享受生活或類似的說法，我是非常自私的。對我而言，這是一種責任。”

他在會見路透社記者時，以雙手合十的方式取代握手，說明他時時關注肆虐的疫情發展。（TKM）

與面審貪污領袖合作道歉又有何用

馬哈迪聲稱，他在旁觀看首相丹斯里慕尤丁如何與目前執政陣營的領袖合作，這些領袖面對貪污案審訊，包括納吉。慕尤丁為當首相，導致土團黨分裂了，後者致函道歉又有何用。

他表明，正觀察這個政府會怎麼處理那些面控的人，會不會有合理的判決、刑罰會不會與罪行相符。這些都是我們要看的事。

詢及奪取政權的一批人是在他知情下，早在數個月前便策劃，主要是阻止公正黨主席拿督斯里安華接任首相一事，馬哈迪解釋，他聽說有人正討論，但沒有想到他們不聽他的話。

“我知道他們在討論，但是我沒有叫他們停止，我認為我很有道理，我以為他們會遵從我。”

針對下個月的土團黨黨選，馬哈迪說會尋求蟬聯主席職，不過預料該黨總裁慕尤丁將會挑戰他。