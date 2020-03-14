別讓“傲慢與偏見”毀掉人類的共同戰“疫” ---中國駐馬大使白天

“偏見讓我無法去愛別人，傲慢讓別人無法來愛我”。這是後世讀者對19世紀英國小說家簡·奧斯汀所著《傲慢與偏見》一書的經典感言。這部小說講述的是人與人之間的情感，給我留下深刻印象的是，傲慢與偏見成為了人與人之間交往的阻礙。其實國與國的交往也是一樣。坦誠相交，與鄰為善，能成就敦睦邦交的佳話。爾虞我詐、以鄰為壑，會釀成對抗沖突的苦果。殷鑒不遠，世人恆應戒之慎之。

2020年一開場就讓全世界所有人感到揪心，一場突如其來的疫情席卷全球。自疫情爆發，我每天都在關註進展，擔憂焦慮，常常夜不能寐。最近疫情似乎發生了變化，抗擊疫情正從一場中國的“人民戰爭”向“全球戰爭”轉變。

令我感鼓舞的是，中國各地包括疫情重災區湖北在內的情況都在好轉，曙光已出現在隧道盡頭。

3月12日，中國各地新增確診案例首次降至個位數，除湖北外其他中國省市的本地新增確診病例連續5日歸零，僅剩一些境外輸入性病例；3月13日，作為疫情中心，湖北省首次實現當日新增疑似病例零增長。湖北省除武漢市外連續9日無新增確診，武漢市連續3日新增確診病例降至個位數，中國正在贏得抗疫鬥爭的關鍵勝利。

令我擔憂的是，疫情正迅速在全球擴散蔓延。截至3月13日，中國以外共122個國家和地區確診51767例，死亡共計1775例。

3月11日晚，世界衛生組織宣布，新冠肺炎疫情已構成全球大流行，譚德賽總幹事表示：“我們為它的令人震驚的傳播程度和嚴重性，及各國令人震驚的不作為深感擔憂。”

世衛組織訪華專家組組長布魯斯·艾爾沃德近日表示，隨著國際病例的不斷增加，他接到的電話也越來越多，很多人問他中國是怎麼做到的？我們該怎麼辦？他的答案是，需要速度、資金和決心。

1月中下旬疫情在中國武漢大規糢爆發後，中國政府採取了最果斷、最決絕、最全面的疫情防控措施。果斷封閉疫情中心武漢、迅速興建多家醫院、全國統一調配資源支援湖北、各省市創造性實行小區封閉式管理，這一系列舉措顯示了中國政府的大國擔當，顯示了中國醫務者的專業精幹，顯示了中國人民的堅韌和自覺。

2月24日，中國—世衛組織聯合專家考察組發布調查報告指出，中國面對前所未知的病毒採取了历史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施，避免或至少預防了10萬病例的發生，構建起防止疫情傳播的強有力第一道防線，為此中國和中國人民付出了巨大的生命和物質代價，避免了疫情更大範圍爆發。

考察組外方組長布魯斯·艾爾沃德更動情地說：“我們要認識到武漢人民所做的貢獻，世界欠你們的。”

在中國正在為抗擊疫情做出巨大努力的同時，卻總有些雜音繞耳，揮之不去，給中國“帶帽子”的有之，個別西方媒體將新冠病毒稱作“中國病毒”、“武漢肺炎”；美國反華政客造謠說新冠病毒是從武漢實驗室洩露的生化武器；美國《華爾街日報》稱中國為“亞洲病夫”；德國《明鏡周刊》刊登“新型冠狀病毒：中國制造”的煽動性封面文章；近日，美國一名電視主持人還妄稱“新冠病毒發源於中國”，要求中國人正式道歉。

世界衛生組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安指出，“冠狀病毒是全球現象，在全世界都存在，它們在某個地方出現，是自然史上的不幸事件，重要的是我們不要去責怪其地理來源，而是關註如何應對及遏制病毒。”

中國權威呼吸病專家、中國工程院院士鐘南山表示，疫情首先出現在中國，不一定發源在中國，但無論病毒源自哪里，中國同其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨疫情的挑戰，而包括馬來西亞公共衛生學家Sai Kit Lam在內的全球27名頂尖科學家的聯名強烈譴責，更令新冠病毒系人為制造的陰謀論貽笑大方。

也有媒體提及，2009年美國爆發H1N1流感，其後迅速蔓延到214個國家和地區，造成數十萬人喪生，是否這些國家和病例都應該要求美國道歉？

幸災樂禍的有之，一些外國媒體不知是出於認知偏差，還是刻意為之，一味批評、嘲笑中國，無視中國在抗擊疫情方面所做出的卓絕努力和付出的巨大代價，極盡貶低、批評、詆毀，甚至言論暴露出種族歧視的傾向，令中國人民感傷和不解，也讓不少其他國家的讀者感不滿甚至憤慨。

更可悲的是，一些西方政客，面對人類共同的傳染病威脅，依然沉溺在“逢中必反”的政治邏輯中，對中國進行指責。武漢封城前，中國是動作遲緩，措施不力；武漢封城後，中國是侵犯人權、漠視自由。在他們眼中，只要是中國的，就一無是處。相比疫情，藏匿於某些人心中的傲慢、偏見、仇恨，是比新冠病毒更難解的“心魔”。

正如菲律賓外交部長洛欽所言：“有些政府和個人將一次全人類威脅當作地緣政治工具，這是一種可恥的墮落。”疫情就像一面鏡子，既照出了偽善者的居心叵測，也映照出了一些真朋友的肝膽相照。

讓我感動的是，在中國人民抗擊疫情的過程中，很多國家的社會各界友好人士通過各種方式對中國提供彌足珍貴的支持，“青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉”，在馬來西亞，無論是政府、民間組織、還是個人，都以各自獨特的方式，積極向中國施以援手，或捐款捐物支持中國，或制作歌曲、視頻為中國人民加油打氣。

捐贈有價，情義無價。馬來西亞人民的每一聲“加油”、每一份幫助，展現的都是雪中送炭的大愛大義，都是“遇山一起爬，遇溝一起跨”的真摯情誼！

中國有句話“投我以木桃，報之以瓊瑤”，中國人民最念舊情、感恩情，永遠不會忘記各國人民對中國的支持幫助和鼓勵祝福，中國將在毫不放松繼續做好本國疫情防控工作的同時，繼續為全球的抗疫鬥爭做出貢獻。

中國已向世界衛生組織和各國分享新冠肺炎診療防控方案，近日還向伊朗、韓國、意大利等疫情最為嚴重的國家派出醫療專家組、提供醫護物資和病毒檢測試劑等援助。作為抗擊疫情經驗最豐富的國家，中國將當仁不讓成為全球抗擊疫情的中堅力量。

病毒是全人類的共同敵人，人類已事實上成為命運共同體，團結合作才是抗疫的最有力武器。當前，我們必須用科學戰勝愚昧，用合作抵制偏見，共同織就疏而不漏的全球病毒“天網”。大敵當前，各國人民是同舟共濟還是以鄰為壑？是並肩作戰還是隔岸觀火？是雪中送炭還是落井下石？答案不言自明。

《傲慢與偏見》中的主要人物有個比較幸福的結局，可能也是由於他們最終放下了心中的傲慢與偏見。期待我們的現實世界也能放下心中執念，早日迎來徹底戰勝病毒的幸福結局。

文/中國駐馬大使白天