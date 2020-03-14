無法獲供貨 庫存近見底 牙醫診所陷口罩荒

（北海14日訊）隨著新冠肺炎疫情不斷擴散，不只民眾買不到口罩，就連牙醫診所都因無法獲得供應商供貨，而陷入口罩荒的窘境， 不少牙醫診所的口罩庫存已近見底。

每天都要面對病人口腔

牙醫每天都要面對病人的口腔，不論是為病人洗牙、拔牙或檢查牙齒，治療時難免會被病人口腔的飛沫噴濺，因此口罩是防護的第一關，若沒有足夠的口罩，將對牙醫和牙科診所造成極大的困擾，一旦庫存耗盡，就會陷入經營困境。

檳州一家牙醫診所的陳醫生指出，自從新冠病毒病疫情在中國爆發，其診所自今月2月起，就再也訂購不到口罩，即使詢問了很多供應商和商家何時能發貨，都無法獲得明確的答復。

“也有供應商坦言，由於口罩持續短缺，他們若有存貨，也只能優先保留給醫院。”

她說，目前其診所還有一些存貨，但數量已經非常有限，所以只能儘量省著點用，希望口罩短問題很快獲得解決。

北海另一間牙醫診所的李醫生也說，其診所口罩的現有的口罩最多隻支撐1個月，希望口罩供應商能儘快捎來好消息。

他說，為確保診所和助手都有足夠的口罩使用，他必須經常向供應商和商家探聽口罩供貨情況，希望可以找到更多的口罩儲備，惟目前依然是一罩難求。

他指出，由於牙醫須與病患的口腔直接接觸，因此感染病毒的風險極高，乃屬高危群體，況且牙醫的口罩有兩個污染源，除了來自病患，與病患解說病情時，還有本身的唾液，所以牙醫都須情況更換口罩。

“一般牙醫都是每天使用一片口罩，若被病患的口水噴濺到就會即刻更新，而且一旁的助手也需戴上口罩作業，所以口罩的耗用量是蠻大的。”

陳淑慧：還未接獲沒口罩投訴

馬來西亞牙醫協會北馬區會長陳淑慧醫生受訪時坦承，目前北馬很多牙醫診所確實面對口罩短缺問題，不少診所的口罩庫存已供不應求。

“儘管很多牙醫診所都面對口罩荒，但現今情況還不至於糟糕到有診所被迫暫時關門停業的地步。”

她說，牙醫都須遵守嚴格的感染管理指南，沒戴口罩就不可以進行醫療行為，所以牙醫診所的醫療口罩若是用光了，也就無法為病患進行治療，患者就會面對“得不到治療”的風險，或只能另尋其他牙醫治療。

“不過，欣慰的是，儘管多數牙醫診所都很難買到口罩，而且口罩價格昂貴，但馬來西亞牙醫協會北馬分會仍未接獲任何牙醫針對完全沒有口罩可用的正式投訴。”

檳州行政議員彭文寶受詢時說，倘若真有私人醫療機構完全買不到口罩而無法運作，可以向衛生部反映，以便當局協助尋找對策。