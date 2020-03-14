婦女部將與首相署商討 穆斯林空姐制服需符教義

（吉隆坡13日訊）婦女與家庭事務部副部長拿督西蒂再拉說，她近日將會見掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里祖基菲莫哈末，以便商討有關我國空姐制服需符合伊斯蘭教義課題。

“伊斯蘭黨在野期間，就一直在國會下議院談及空姐制服必須符合伊斯蘭教義的課題，只是一直都沒有得到相應的重視。”

西蒂再拉也是伊斯蘭黨蘭鬥班讓區國會議員，她周五在伊斯蘭黨總部出席派發食物給低收入族群的活動後披露，空姐制服需符合伊斯蘭教義一事涉及修改法令，尤其是勞工法令，而這些法令必須符合伊斯蘭教義。

不過，她也強調，空姐制服需符合伊斯蘭教義一事僅穆斯林受影嚮，非穆斯林空姐只需穿著端莊即可。

“我曾聽到一些空姐投訴，說制服過於緊身，讓她們感到不舒服，而且很多民眾也不認同空姐制服過於暴露。”

“我不會反對惠民政策，伊斯蘭也希望造福社會，但我們以依據可蘭經和聖訓為基礎。這就是我們的立場。”

重新檢視禁童婚措施

婦女與家庭事務部副部長西蒂再拉說，只要前朝政府推行的良好政策符合古蘭經和聖訓，那麼，這些政策將可以獲得延續。

不過，她認為，造成童婚的因素眾多，所以不能僅用單一方式處理，而前朝禁止童婚的計劃也必須重新被檢視。

“我和婦女及家庭事務部部長拿督斯里麗娜哈倫，將定期與政府高層討論，以便從各方面審視及改善政策。”

她說，當局現階段將先研究，以了解哪些政策不違背可蘭經和聖訓，若有違背，則得請教伊斯蘭學者（ulama）的看法。

西蒂再拉的這番說法，主要是回應前婦女、家庭及社會發展部婦女部副部長楊巧雙指她過去聲稱伊斯蘭允許童婚一事。

過去，伊黨曾不同意把法定最低結婚年齡提高至18歲，因此，楊巧雙擔心由伊黨議員擔任婦女與家庭事務部副部長的作法，將會成為遏止童婚的阻力。