納吉律師檢測結果出爐 沙菲宜夫婦沒染疫

（吉隆坡13日訊）前首相拿督斯里納吉的首席辯護律師丹斯里沙菲宜的冠狀病毒病檢測結果出爐，沙菲宜夫婦及妻姨三人皆呈陰性，沒有感染冠病。

沙菲宜律師事務所的律師諾法哈今晚向媒體披露這個消息。

1MDB案審訊再展延

納吉涉及的1MDB洗黑錢和濫權案審訊，今日因等待沙菲宜的冠狀病毒病檢測結果出爐，而再度展延。

諾法哈今日告訴承審高庭法官科林勞倫斯，沙菲宜及其太太，也是辯護團隊之中一員的塔妮婭兩人的檢測結果將在今晚出爐，在此之前，沙菲宜夫婦和整個辯護團隊都要自我隔離。科林勞倫斯最後擇定本案於下周四續審，前提是沙菲宜夫婦的檢測結果呈陰性。

妻姨初步診斷疑似病例

沙菲宜的妻姨是大馬工業研究與規格局（SIRIM）顧問，跟她毗鄰而坐的公司秘書已被診斷為冠病確診患者，兩人有密切接觸，爾後，其妻姨被初步診斷為冠病疑似病例。沙菲宜夫婦於上周六其住家舉行的一項宴會中與妻姨有密切接觸，因此沙菲宜和整個團隊被有關當局下令要自我隔離。

1MDB洗黑錢和濫權案於去年11月13日進入第35天的審訊後，因為“讓路”給SRC案而數度展延。此案原定於昨午續審，惟諾法哈代表辯方出庭並告訴法官，塔妮婭在前日中午接獲妹妹的來電，告知其初步診斷為冠病疑似病例，法官批準展延審訊，並諭令辯方於今日提呈2封信件，分別是證實沙菲宜的妻姨已接受檢驗的信件，以及有關當局指示沙菲宜及其團隊成員自我隔離的信件。

今早開庭後，諾法哈提呈了兩封信函，包括由衛生部發出有關沙菲宜妻姨的似疑病例隔離通知，該志期為3月12日的通知顯示，其妻姨被下令從3月11至25日隔離，而其檢測結果將在今晚或明早出爐。

沙菲宜夫婦居家隔離

她說，沙菲宜和塔妮婭已於昨天下午4時前往白沙羅的KPJ醫院接受了檢測，根據該醫院醫生發出的信件，證實兩人確實進行了檢測，並建議他們居家隔離，直到檢測結果出爐為止。

科林勞倫斯說，如果他們倆都對該病毒呈陰性反應，他要求在周一通知他，而此案將在周四續審。