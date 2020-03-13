大馬新增39確診 累計197宗

（吉隆坡13日訊）我國的新冠肺炎病例近日劇增，周五再添39宗確診病例，使我國的累積確診病例急增至197宗，再度刷新我國單日新增病例的數量。

衛生總監拿督諾希山周五晚發文告，公布上述截至中午12時為止的新數據。

“在這新增的（39宗）確診病例中，有38宗是受調查病患”（Patient under Investigation，簡稱PUI），另一宗則是從群聚的密切接觸方式中感染新冠肺炎，而共有4宗病例需靠呼吸輔助器進行治療，目前，這4人正在加護病房接受治療。與此同時，他們也已經開始接受抗病毒治療。”

他說，國內第一波疫清共有22個病例，當中12個病例來自受調查病例，8個病例來自密切接觸，而2個病例則是從中國湖北染病毒後返回大馬的人道主義援助者。

他披露，第一波疫情的所有患者都已痊愈並返回各自國家及家園。

“而第二波疫情的患者指的就是介於第23號至197號的患者，當中有52名患者是來自受調查病例，其余患者則是來自國內2個已被鑒定的集體感染群。”

諾希山說，衛生部也通過類似流感疾病及嚴重疾病呼吸道感染（SARI）的病患，緊密追蹤和監視“散發感染”的案例，而此一散發感染群，並未到訪疫區國家，也未與確診病患接觸。

“截至周五，共有756個樣本被檢測，而至今共有3個樣本呈陽性，調查結果也顯示，這些病例與大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會的群體有關。”

治新冠肺炎醫院數量將增加

慕尤丁說，政府將增加治療新冠肺炎患者的醫院數量。

他披露，我國目前有26所政府醫院及一所大學醫院（馬大醫藥中心）可治療新冠肺炎患者。

“在與私人醫院配合之下，大學醫院和國防部管轄下的醫院，已開始為接收新冠肺炎確診病例作準備。

197宗确诊累计病例的性别、国籍、年龄、州属分布详情（截至3月13日晚上9时）

性别：

男 74人

女 123人

国籍：

马来西亚 177人

中国 15人

印尼 1人

意大利 1人

日本 2人

美国 1人

年龄：

9岁以下 7人

10至19岁 7人

20至29岁 23人

30至39岁 39人

40至49岁 28人

50至59岁 53人

60至69岁 31人

70岁以上 9人

州属：

柔佛 16人

吉打 5人

吉兰丹 3人

马六甲 1人

森美兰 11人

槟州 7人

彭亨 2人

霹雳 2人

玻璃市 1人

沙巴 15人

雪州 105人

直轄區 26人

纳闽 2 人

布城 1人