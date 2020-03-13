（吉隆坡13日訊）衛生總監拿督諾希山說，截至今天中午12時，我國新增39宗新冠病毒病確診病例；意味著國內累計病例已達到197宗。

他今晚發文告指出，在這39宗病例中，有38宗是受調查病例（PUI）而確診，另一宗則是從群聚的密切接觸而感染。

“39宗病例都接受隔離及進一步獲得治療。”

他指出，共有4宗病例必須在加護病房靠呼吸輔助儀器接受密切觀察與治療，並獲得抗病毒方式的醫治。

諾希山指出，在第一波疫情浪潮有22個病例（第1至第22例），當中12個病例來自受調查病例，8個病例來自密切接觸，而2個病例是從中國湖北帶回馬來西亞的人道主義援助者。

第一波疫情案例皆痊愈

他說，所有第一波疫情浪潮的案例已經痊愈，並允許返國。

“第二波疫情即從第23至第197病例，其中有52個確診病例來自受調查病例，其餘則來自已經確認的兩個集群。”

諾希山說，衛生部也通過類似流感疾病以及嚴重疾病呼吸道感染（SARI）的病患，緊密追蹤和監視“散發感染”的案例，他們這一散發感染群，並無到訪疫區國家旅游史或與確診病患接觸。

他說，截至今天，共有756個樣本被檢測，至今共有3個樣本呈陽性，而調查結果顯示，這些病例與大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會的群體有關。

他也說，當局正在調查此事，並會不時對外公布結果。