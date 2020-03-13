涉4億投資騙局 基金經理延扣4天

（怡保13日訊）一名被指為新加坡基金經理疑涉及國內外高達4億令吉的投資騙局，昨晚10時左右在檳城國際機場被扣留，今日被帶上怡保地庭申請延扣4天作進一步調查。

據了解，由於有關案件的第一宗投報來自怡保，因此嫌犯在被扣後，今早移交給怡保商業罪案調查組跟進，並被帶到法庭申請延扣令，案件援引刑事法典420（欺騙）條文下調查。

今日率領幾十人到怡保地庭了解情況的馬來西亞消費者基金會主席拿督莫哈末菲達烏斯，在召開記者會時指出，該基金會從今年1月起，已經接獲來自全國各地，超過100項相關投資騙局的投訴，這些投訴者也已到警局作出了投報。

他表示，今日到怡保了解情況的投訴者有來自怡保、雪隆、檳城及柔佛等地。

幾十名投資者在見到嫌犯後，紛紛趨前目睹他從警車被帶入法庭，有者拿起手機拍照和視頻，有者對著嫌犯喊“騙人”。

投資者罵嫌犯騙人

莫哈末菲達烏絲斯出，該會陸續收到來自國內外的投訴，除了半島與東馬，還有來走中國、台灣、香港、澳門、新加坡、泰國、印尼和帛琉等，投資者人數已有1000人，其中華裔佔了95%。

他說，最早參與這名嫌犯所述的投資計劃是於2012年，他承諾投資者會支付股息、紅利等高回酬，以說法投資者投資，由於對方持有新加坡合法基金經理准證，更曾在馬來西亞證券委員會的講座上演講，所以很多人都相信他，可是大部分投資者們長久以來都沒收到一分錢。

他呼籲馬來西亞政府正視此事，受害者們多數為華裔，會為國內的華裔社群經濟帶來很大的衝擊。同時，該會也與新加坡駐馬最高專員署預約，預計會在下星期會面反映此事。