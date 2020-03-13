社媒貸款廣告詐騙 29人上當警捉22人

（吉隆坡13日訊）民眾受促提防由手機WhatsApp、微信、臉書和Line群發的所有簡易快速的貸款廣告的訊息，因為這是詐騙集團進行的不存在貸款詐騙案，單單在今年1月至今就有29名面對財務受困的吉隆坡市民上鉤，損失金額高達15萬令吉。

由於柀騙者人數眾多，引起市警高度關注，追查後於本月10日先後在吉隆坡文良港路和雲頂吉冷路的2間公寓展開行動，逮捕22名年齡介於18至39歲的男女，他們負責在該公寓單位所設的“客服中心”涉嫌進行不存在貸款詐騙活動。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天在記者會上說，隨著這22名嫌犯落網後，警方發現幕後華裔首腦“芒果”仍未落網，而且他未在這些嫌犯面前露臉。對此，警方目前仍在追緝他的下落。

他指出，武吉阿曼商業罪案組及吉隆坡警方是於本月10日傍晚6時54歲，在文良港一間公寓逮捕6人，分別包括1名巫裔男子、1名印裔男子、1名來自印度男子、2名印裔女子​​及1名巫裔女子，他們年齡介於25至39歲。

他說，警方在這項突擊行動中，起獲19台手機、14本筆記水簿、屋子鎖匙、2本印度護照等。

馬茲蘭說，經過警方盤查後，於當天晚上9時15日，再率隊突擊雲頂吉冷路一間公寓單位，逮捕另外16名男女嫌犯，他們分別是14名華裔男子、1名卡達山男子和1名華裔女子，他們年齡是19至39歲。

“警方也在現場起獲36台手機、2台平板電腦、14本相信是顧客資料的筆記簿、4個行李箱、2張屋子入門卡等。

他透露，警方調查發現這批嫌犯是今年1月起開始營運，每個月薪水1500令吉至3000令吉不等。他們在吉隆坡涉及29宗不存在貸款詐騙案，騙走受害者的金額約15萬令吉。

馬茲蘭說，根據警方調查，這個詐騙集團的首腦是一名噱號叫“芒果”的本地華裔男子，他是以每個月3000令吉的租金租下有關單位，讓嫌犯們充作詐騙活動的大本營。

“根據嫌犯們透露，他們是透過社交媒體群發訊息，以簡單快獲得貸款作為噱頭，吸引那些面對財困的人上當。”

他指出，警方調查顯示，一旦有市民撥電話聯繫詐騙集團，就開始墜入不存在貸款的騙局。

“嫌犯們會先向這些借貸者索取個人資料或銀行存款賬單、薪水單等，然後在兩三個小時後就通知借貸批准，接著再找各藉口在貸款發出之前，借貸者先需付一筆手續費，並利用錢騾銀行戶頭收取這些款項。”

馬茲蘭說，當這些借貸者依據指示，將錢匯進指定戶頭後，再撥電給這些人時，電話已撥不通，而且也找不到這些人，因此才驚悉上當而報警。

他透露，警方已將22名落網的嫌犯押往法庭申請延扣至本16日，並援引刑事法典420條文進行深入的調查。