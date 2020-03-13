【1MDB案】辯護律師冠病檢測未出爐 納吉1MDB案再延審

（吉隆坡13日訊）前首相拿督斯里納吉涉及的1MDB洗黑錢和濫權案審訊，今早因納吉的首席辯護律師丹斯里沙菲宜的新冠肺炎檢測結果仍未出爐而宣告再度展延聆審。

沙菲宜律師事務所的律師諾法哈告訴承審高庭法官科林勞倫斯指，沙菲宜和太太，即辯護團隊之中一員的塔妮婭兩人的檢測結果會在今晚出爐；在此之前，沙菲宜夫婦和整個辯護團隊都要自我隔離。

科林勞倫斯最後擇定本案在下周四才續審，前提是沙菲宜夫婦的檢測結果須是呈陰性。

沙菲宜的妻姨是大馬工業研究與規格局（SIRIM）顧問，跟她毗鄰而坐的公司秘書已被診斷為新冠肺炎確診患者，兩人曾有密切接觸，爾後，其妻姨已被初步診斷為疑似病例。

沙菲宜夫婦在上周六其住家舉行的一項宴會中與妻姨有密切接觸，因此，沙菲宜和整個團隊被有關當局下令要自我隔離。

1MDB洗黑錢和濫權案是在去年11月13日進入第35天審訊後，因“讓路”SRC案而數度展延。此案原定昨午續審，惟諾法哈代表辯方出庭並告訴法官，塔妮婭在前天接獲妹妹來電，告知其初步診斷為新冠肺炎疑似病例，法官批準展延審訊，並諭令辯方今日提呈2封信件，分別是證實沙菲宜的妻姨已接受檢驗的信件，及有關當局指示沙菲宜及其團隊成員自我隔離的信件。

周五早開庭後，諾法哈提呈了兩封信函，包括由衛生部發出有關沙菲宜妻姨的似疑病例隔離通知，該志期為3月12日的通知顯示，其妻姨被下令從3月11日至25日隔離，而其檢測結果將在今晚或明早出爐。

沙菲宜和塔妮婭已在昨午4點，前往白沙羅的KPJ醫院接受檢測。

根據該院醫生發出的信件，證實兩人確實進行了檢測，並建議他們要居家隔離，直到檢測結果出爐為止。

科林勞倫斯表示，若他們都對該病毒呈陰性反應，他要求在周一給予通知，而此案將在周四續審。