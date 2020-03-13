追蹤更難 出席傳教士集會國人 不只5千是1.45萬

（布城13日訊）參與2月27日至3月1日在大城堡清真寺舉辦的伊斯蘭傳教士集會（Tabligh）的大馬人高達1萬4500名，而非先前所宣布的5000人。

衛生總監拿督諾希山凌晨通過臉書發布圖表說，出席該集會的大馬確實人數比原先宣布的5000人，多出了9500人，高達1萬4500人。

數據顯示，有多達1萬6000人出席這場集會，當中約1萬4500人為大馬人，其餘1500人是外國參加者。

在這些出席者當中，截至今早，已有6名本地人確診新冠肺炎，分別是森美蘭州3人、柔佛、彭亨及沙巴各1人。

其中，來自森美蘭的第136起病例是一名26歲男子。他是在韓國留學並從事旅行代辦工作，於2月22日回國後，出席了上述集會。他之後於3月3日出現發燒癥狀，並於次日出國。

森州的另兩宗確診病例則分別為第157病例（男性）和第158病例（女性）。至於另外3個州的病例皆為男性，分別是柔佛（第151例）、彭亨（第131例）及沙巴（第152例）。

外國參與者方面，已有6名汶萊人確診。其中首名確診病患，即53歲男子傳染另外3人，而另2名確診者分別傳染1人。這使到汶萊與這場集會有關的確診病例增至11宗。

獅城70清真寺關閉消毒

新加坡90名參加這場大型活動的人中，2人回國後確診患上新冠肺炎，一人是新加坡清真寺的職員。新加坡政府為防止疫情擴散，宣布70所清真寺今日起首次關閉至少5天進行消毒工作。、

諾希山感謝醫務人員付出

衛生部已經在過去2天，派出醫務人員在大城堡占美清真寺展開全天候的大型新冠肺炎篩檢行動。

衛生部總監拿督諾希山在臉書貼文說，參與的醫務人員來自班底谷，以及其他州屬支援，並獲得各造包括與會者、員工和學生配合，追蹤所有曾經參與傳教集會的與會者。“這是非常繁重且讓人恐懼的工作，然而大家必須分擔責任，每個人可以協助自我保護及保護他們的社區。”