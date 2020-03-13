希盟時期查國防部弊端 沙比利：不停止

（吉隆坡13日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利披露，希盟政府執政時期針對該部的所有調查都將繼續，包括土地交換交易案。

他在主持國防部的首次內閣後會議在記者會上受詢及有關調查該部弊端的工作，包括土地交換交易案會否繼續時，如是回應。

他表示，他尚不清楚有哪些調查已完成和未完成，但該部將完成目前受到影嚮而擱置的調查。

他解釋，已完成的，就完成了。如果已交給其他單位，如反貪會的，那就是由反貪會責任範圍。

他也說，該部將在下周舉行有關國防白皮書的特別會議，進一步探討可改善的部分。

“白皮書在國會上提呈和通過，但是我們還會研究其他意見，因為當時在國會辯論時，很多國會議員都有提出建議，我們會檢視和研究，如果有需要，我們會改善。”

針對新冠肺炎的防範工作，沙比利強調，該部已準備好配合衛生部的行動。他今午將出席由首相丹斯里慕尤丁主持的相關特別會議，首相或會發出進一步指示。

他提到，該部職員和所有軍人目前都沒確診病例；該部內部也已成立防範新冠肺炎委員會。

他表示，在保護部門職員方面，該部都準備了洗手液等。軍人比較簡單，他們沒握手，只是敬禮，沒肢體接觸。

另一方面，沙比利披露，該部門今日的會議主要是討論3個事項，包括國防衛隊在保衛國家方面的準備工作。

他表明，無法透露被列為國家高度機密的建議和策略，但他促請大家放心，因為國防衛隊時刻都在高度準備好的狀態，因此不用擔心國家的安全。

“今早的會議也討論了有關軍人，包括正在服務和已經退休的軍人的福利，及如何促進國防部和人民之間的關系。”

“我們將持續推動和人民的互動活動，如大掃除、為清真寺油漆、維修鄉區房屋、維修鄉區道路和橋等。”

出席活動者尚包括國防衛隊首長丹斯里阿芬迪旺、國防部副部長拿督斯里依克瑪希山和秘書長拿督穆茲。