“再見安華” 新邦令金300人退出藍眼

（新邦令金13日訊）公正黨新邦令金支部300名黨員今日在前任主席莫哈末依薩、副主席阿米爾的帶領下，宣布退黨，眾人揮著手中印有公正黨標志的帽子，高呼“再見安華，再見公正黨，再見旺阿茲莎。”

約50人出席今日的退黨儀式，他們也宣布無法再與現有公正黨團隊合作，並且加入成為全國促進團結協會的成員。

加入促進團結協會

出席者包括昨日宣布退黨的全國促進團結協會柔州主席兼前公正黨居鑾區部馬克馬修、國會議長私人秘書法依紮、前公正黨笨珍區部主席謝委健及活動發言人諾凱汝。

阿米爾表示，自從509大選以後，新邦令金支部就分裂為2個派系，一個是主席派和副主席派。

他強調，支部成立以來，沒有獲得州黨部或總部的資助，一切都是當地黨員自行承擔。

他指出，過去20年來，他作為公正黨黨員一直與黨同在，這陣子他們被稱為叛徒，如今一切已經過去，他宣布即刻退黨，並且重新開始鬥爭。

莫哈末依薩在儀式上指出，他做出退黨的決定是艱難的，但這也是他為新邦令金居民的關愛，不希望新邦令金民眾成為政治的犧牲品，讓他們在各種政府決策中不會被邊緣化。

他聲稱，馬來西亞已經有了新的首相和政府，許多事情已經改變，但他認為自己為人民服務的目標不變。

馬克馬修則表示，他相信會有更多公正黨黨員退黨，特別是當大家更了解全國促進團結協會的鬥爭目標後，會有更多人參與協會。