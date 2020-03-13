蘇丹：獲多議員支持 阿末法依沙再任霹大臣

（怡保13日訊）霹靂州蘇丹納茲林沙殿下表示，根據霹靂州憲法第16章第2（a）節，他必須委任他認為可以獲得大部分州議員支持的一名州議員為大臣；在考量和詳細研究所有事項後，他禦準積莪營區州議員拿督斯里阿末法依沙受委為第十三任大臣。

殿下說，霹靂州巫統、土團黨和伊斯蘭黨都提呈書面信函，表明會給予獲得殿下禦準成為第十三任霹靂州務大臣的州議員緊密合作。

3黨稱將給予支持

殿下在第169次霹靂王室會議上致詞表示，國家目前正面對兩個直接影嚮人民生活的情況，一為造成緊急氣氛、影嚮全球經濟活動的新冠毒病，二為國內的政治時局，即在聯邦發生、並蔓延至各州的政治情況。

殿下說，元首已經禦準委任第八任首相及正副部長，並已進行宣誓儀式；在霹靂州，他已經接受阿末法依沙作為第十二任大臣的辭呈，行政議員也隨後終止職務。

殿下表示，霹靂州巫統、土團黨和伊斯蘭黨的領袖也在稍後覲見，成立以國民聯盟為名義的新政府；三黨領袖都提呈各自政黨的名字，以讓他考量委任為第十三任大臣。

殿下盼望人民可以遠離新冠毒病，也希望被賦權的領導人獲得指引，註重發展州屬和維護人民生活的責任。

火箭：不要有背叛被控者 “霹閣員應乾淨”

霹靂州行動黨認為，新成立的霹靂州行政議會，不應有背叛人民委托和被控的人在內，以便符合國會民主原則。

霹靂州行動黨今日發表文告表示，為了霹靂州蘇丹殿下庇護的州政府威望，唯有幹淨的人，才應受到考慮委任為行政議員。

“由巫統、伊斯蘭黨、土團黨和跳槽州議員成立，名為國民聯盟的政府，完全沒有獲得人民的委托，也沒有獲得霹靂州選民的認同。”

“霹靂州行動黨感到失望和批評數名希盟州議員跳槽，背叛霹靂州人民的委托。”

文告說，霹靂州行動黨感謝霹靂蘇丹殿下禦準委任新的州務大臣，但願在殿下的英明和領導下，將確保霹靂州行政事務順利朝向一個繁榮與安寧的霹靂州發展。