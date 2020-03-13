【怕了！新冠肺炎】疫情爆發 機場空蕩 電召車生意大跌

報導：鄭智鍵

攝影：蔡進強

（大山腳13日訊）國內新冠肺炎疫情爆發，各行各業面對極大衝擊，電召車生意下滑60%至90%。

新加坡及中國是抵馬遊客排行榜的首二個國家，但偏偏這兩個國家都是新冠肺炎重災區，特別是消費能力越來越強的中國，已凍結旅遊團出遊，不只是我國，全球的旅遊業都受到重創。

2年前開始投入電召車服務的黃美嬌說，新冠肺炎疫情爆發后，嚴重影響民眾召來電召車服務的次數，導致生意一落千丈，收入跌至90%，讓她苦不堪言。

“這兩年來，我都是提供載送搭客往返機場及租車旅游為主，如今國外旅客不敢前來我國旅游，我國國民也不敢外出旅行，機場空蕩蕩，包車訂單也一落千丈。”

每天接取消預約電話

黃美嬌說，近期几乎每天都會接到搭客取消預約的電話，單單是一個早上，短短數小時內就接到了3個搭客取消接送機場的預約。

讓黃美嬌感到欣慰的是，大多數本地乘客都具有防范意識，不僅會戴口罩，也隨身攜帶消毒噴霧，甚至有者還會在下車后，主動要求她稍等片刻，以便他們在車座上噴洒消毒劑，保障下一個乘客的安全。

她坦言，目前旅遊業備受衝擊，為了維持生計，她目前開始接受一些民眾要求幫忙載送貨物，提供快遞包裹服務。

乘客大幅減少生意慘淡

電召車司機王承信坦言，冠病疫情日益嚴重，乘客也隨之大幅度減少，尤其檳城一帶的同業，乘客預約的訂單更是寥寥無几。

“即便是在繁忙時段，即下午5時至下午7時，往往只有2單生意，有時候甚至是沒有生意。與過往相比，生意額明顯少了六、七十巴仙。”

他透露，原本預定要出國的乘客取消預約，尤其是要飛往中國、日本、韓國及澳洲等，這些疫情嚴重的國家都讓人怯步。

“最讓人為難的是，機場的乘客，要載又不是，不載又不是。怕擔心被傳染。檳城的游客大量減少，電召車司機越來越多，競爭就變得很激烈，除了Grab，還有mycar、maxim、mula，本地的乘客已經被瓜分了。”

車上自備防範病菌物品

王承信与黃美嬌同樣也自備一些防范病菌的物品在車上，包括消毒噴霧劑及口罩，提供給乘客使用。

為了保障家人的安全，王承信每次收工回家進家門前，必定先洗手、全身及車內也噴洒消毒劑，然后直接洗澡，衣服也噴一噴消毒劑才放進洗衣機，隔天開工前又在車子內噴洒消毒劑后，才出發接送乘客。

他直言，去年剛換了新車，生活負擔甚重，在這過渡期，他暫時會多做一些兼職，包括工厂的司機、保險業務及電子微商，以維持家庭開銷。

電召車普及化成首選

電召車除了是遊客的首選，其便利性及合理的車費，也逐漸受國人青睞，開始進入日常生活中，上班及聚餐到上商場，電召車已是非常普遍。

任職工程師的陳俊憑因為工作需求，經常到國外出差，單單是去年即出國約七八次，每次都會乘坐電召車前往機場。

他說，隨著疫情愈發嚴重，其公司已經發出通告，暫停飛往一些疫情嚴重的國家，以前經常去新加坡，大概兩個月去一次，現在已經減少出國，最近一次出國是新年過后，去了一趟英國，回國不久新冠肺炎即爆發。

他說，目前很多跨國公司都有做一些防范措施，包括在進入公司大門前，保安會要求填寫表格，說明清楚近期從哪一些國家回來，還有測試体溫，發燒者禁止踏入公司。

陳俊憑也說，目前最好儘量避免外出，以免惹上不必要的麻煩。如果必須出門，他就會戴上口罩，并且隨身帶上一罐消毒洗手液，勤洗手，以防病毒感染。（CSH）

德士行業雪上加霜

檳城德士暨出租車司機公會聯合會財政曾畹森說，德士行業面對電召車競爭，加上新冠肺炎疫情的衝擊，如今可謂是雪上加霜。

“現在行情很坏啦，首先是受到Grab的影響，新冠肺炎爆發后更少人坐德士，很少人要出門，生意本來就很少，現在很慘就是了啦！”

他坦言，如果新冠肺炎疫情繼續惡化，他將考慮暫停工作，在家休息。

本地人少坐德士都選Grab

檳州華人德士公會總務陳法錕說，新冠肺炎嚴重衝擊德士行業，生意下降80%，因為他工作范圍是檳城旅游胜地，主要的乘客是國外旅客，如今新冠肺炎疫情肆虐，生意額一落千丈。

“現在國外游客不來，本地人多數選擇收費比較便宜的Grab，都很少本地人會坐德士了。”